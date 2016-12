Allegri soddisfatto: "Vittoria meritata e di tutti"

foto SportMediaset Correlati "Gara perfetta, bravo Allegri" 13:19 - Allegri non può che essere soddisfatto: "La vittoria è meritata ed è di tutti - ha detto il tecnico del Milan - Abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto difensivo recuperando molti palloni, siamo stati bravi a limitare il raggio d'azione di Messi e a non perderci d'animo di fronte al loro possesso palla. Dovevamo però fare il terzo gol. Sfortunatamente non serve a passare il turno: a Barcellona servirà lo stesso approccio". non può che essere soddisfatto: "La vittoria è meritata ed è di tutti - ha detto il tecnico del- Abbiamo fatto una buona partita sotto l'aspetto difensivo recuperando molti palloni, siamo stati bravi a limitare il raggio d'azione die a non perderci d'animo di fronte al loro possesso palla. Dovevamo però fare il terzo gol. Sfortunatamente non serve a passare il turno: a Barcellona servirà lo stesso approccio".

"Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni molto favorevoli ma abbiamo sbagliato la scelta dell'ultimo passaggio - ha proseguito Allegri - Meglio nel secondo tempo. Sono molto contento, è stata una bellissima serata, il Barcellona non ha fatto un tiro in porta. Dovevamo cercare con più facilità il 3-0. Ora vedremo se a Barcellona saremo capaci di superare questo ottavo. Là dovremo avere lo stesso approccio ed essere ancora più lucidi. Ora ci sono tre giorni per ricaricare le batterie per il derby, un'altra prova difficile da affrontare".



MONTOLIVO: "ORA CI ATTENDE UNA BATTAGLIA"

"Abbiamo fatto la partita che avevamo preparato, chiudendo tutti gli spazi e cercando di ripartire in contropiede. E abbiamo affrontato una squadra formidabile. Ora a Barcellona ci attende una battaglia". Montolivo mantiene alta la guardia nonostante lo splendido 2-0. "Lì dovremo avere lo stesso atteggiamento di oggi. La vittoria è da dedicare a tutto l'ambiente, e ora affronteremo il derby con entusiasmo''.



AMBROSINI: "E' SOLO IL PRIMO TEMPO"

"Abbiamo fatto una partita molto attenta, quella che dovevamo fare, senza concedere praticamente nulla. È un’impresa, ma è solo il primo tempo della sfida con il Barcellona". Così capitan Ambrosini a Premium Calcio. "Ora dobbiamo andare in Spagna, certo con più possibilità di passare il turno. Però attenzione a pensare di aver fatto qualcosa di definitivo, sarebbe un errore madornale".