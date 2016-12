Champions: impresa del Milan, Barça al tappeto

LA PARTITA

La partita perfetta del Milan. Un Barcellona irriconoscibile. Il match si può analizzare in qualsiasi modo, da una parte o dall'altra. La verità è che il risultato ha sorriso ai rossoneri e soprattutto ad Allegri che non solo ha disobbedito alle direttive presidenziali, ma ha fatto ben di più battendo quella che da più parti è riconosciuta la squadra più forte del mondo e facendolo senza rubare nulla, nemmeno se il rimpallo sul braccio-spalla di Zapata in occasione dell'1-0 di Boateng venisse considerato falloso. Ma il calcio è così. Il Barcellona ha tenuto palla per 80 minuti, ma non ha dominato, anzi. Per Abbiati tutto sommato è stata una serata tranquilla e il vero capolavoro tattico l'ha fatto Massimiliano Allegri. Uno che ha vissuto l'autunno da esonerato, uno che spesso e volentieri è stato messo alla berlina dai suoi stessi tifosi. Uno a cui oggi, vista la rimonta in campionato e il successo storico contro Messi (mai visto) e compagni, in molti dovrebbero chiedere scusa.

La "mission impossible" è diventata possibile grazie alla disponibilità dell'intero gruppo e nonostante l'emergenza a centrocampo. Muntari acciaccato, Ambrosini non più giovanissimo, ma anche Boateng, El Shaarawy, Montolivo e Mexes. Tutti, nessuno escluso, hanno giocato una partita tattica perfetta. Gli amanti del bel gioco sicuramente non saranno d'accordo, ma contro il Barcellona del Tiqui-Taka è l'unico modo possibile per sperare nella vittoria. Lo dimostrano i fatti, i precedenti, la storia. E se i catalani hanno tenuto il pallone praticamente sempre, è anche vero che il gioco blaugrana non ha mostrato le solite verticalizzazioni. Sempre e solo azioni rugbistiche, cestistiche o da pallamano, a scelta, con la palla mossa da una parte all'altra ma senza l'infilata decisa. Merito del Milan, ridotto a una coccinella rossonera in un mare al tramonto giallo-arancio ma stranamente calmo e per questo meno pericoloso.

Detto che una serata così neppure il più ottimista dei tifosi se la sarebbe sognata, c'è anche da sottolineare come le occasioni più importanti del match al netto dei gol siano state comunque rossonere, anche nel primo tempo. El Shaarawy al 15' si presenta solo davanti a Valdes, ma sbaglia il controllo. Sull'angolo seguente Boateng sfiora il palo e il vantaggio immediato. Poi tanto Barcellona, zero occasioni, con il Milan schierato sulla propria trequarti in attesa di firmare un'impresa in contropiede. E così è stato. Il vantaggio, con polemiche blaugrana, arriva al 56' con un ritrovato Boateng. Punizione di Montolivo rimpallata da Pedro sul braccio-spalla di Zapata, Boateng gira al volo di sinistro e fa esplodere un San Siro stracolmo come mai prima d'ora in questa stagione. L'apoteosi arriva all'80'. Niang si beve Puyol, serve El Shaarawy che palleggia e offre a Muntari un cioccolatino che il ghanese manda in rete. In una bolgia la reazione d'orgoglio catalana non arriva. Solo una punizione e un destro di Iniesta dal limite. Troppo poco in una serata così.

LA CRONACA DEL MATCH