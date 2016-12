Europa League, Mazzarri: "Ribaltiamo il risultato"

foto SportMediaset 19:19 - Alla vigilia del proibitivo ritorno contro il Viktoria Plzen, in casa Napoli arrivano le preoccupanti parole del presidente dell'Assoallenatori Ulivieri su Mazzarri: "Ha mancato il corso d'aggiornamento di Coverciano, indispensabile, secondo le direttive dell'Uefa. Se non si presentasse ai prossimi corsi, rischia di non allenare l'anno prossimo". "Avevo l'influenza", la replica del tecnico. Sulla partita: "Dobbiamo ribaltare il risultato". - Alla vigilia del proibitivo ritorno contro il, in casaarrivano le preoccupanti parole del presidente dell'Assoallenatorisu: "Ha mancato il corso d'aggiornamento di, indispensabile, secondo le direttive dell'Uefa. Se non si presentasse ai prossimi corsi, rischia di non allenare l'anno prossimo". "Avevo l'influenza", la replica del tecnico. Sulla partita: "Dobbiamo ribaltare il risultato".

Ribaltare lo 0-3 di una settimana fa al San Paolo è quasi una 'mission impossibile' ma Mazzarri non getta la spugna: "Si onorano tutti gli impegni - ha detto il tecnico del Napoli alla vigilia del ritorno dei sedicesimi di Europa League - All'andata abbiamo fatto un danno e domani dobbiamo ribaltare il risultato. Ce la metteremo comunque tutta. Anche se giocassimo in Champions contro il Barcellona, nelle scelte si considera la partita di campionato da fare tre giorni dopo. Hamsik? La vicenda non ha condizionato la squadra e nemmeno il ragazzo". Sugli avversari: "Complimenti al Viktoria e al suo allenatore, è una squadra che gioca bene e a memoria".



Mazzarri replica poi a Ulivieri, che a Radio Kiss Kiss Napoli aveva lanciato un avvertimento al tecnico ("Ma non credo che voglia prendersi un anno sabbatico"): "Non sono andato a Coverciano perché avevo l'influenza e Ulivieri sa che quando ho potuto sono sempre stato presente".