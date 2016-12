Petkovic: "Sarà una Lazio diversa"

Lasciare la sconfitta dialle spalle e puntare al passaggio del turno di Europa League contro il. Il tecnico della, è convinto della forza dei suoi ragazzi: "Vedremo una squadra totalmente diversa, questo è sicuro. Dovremo stare attenti ai tedeschi perché non mollano mai, ma noi dobbiamo diventare più costanti e più cinici". In questo momento i risultati non arrivano: "Serve più disciplina".

Campionato e Europa League entrano nel vivo dove ogni errore può essere pagato a caro prezzo: "Non sarà facile - ammette Petkovic -, ma in questi frangenti si vede la vera forza di una squadra. All'Olimpico mi aspetto un Borussia come nella gara d'andata, con un arbitro che non sarà condizionato. Noi avremo il pubblico dalla nostra parte e sono sicuro che rivedremo la vera Lazio". La sconfitta di Siena è stata analizzata dal tecnico che però preferisce non fare drammi: "Abbiamo subìto quattro tiri e tre gol. Significa che ci sono stati errori individuali. Dobbiamo aiutarci l'un l'altro per aiutare il compagno a uscire dai momenti difficili. Siamo in salute ma non siamo stati costanti e cinici".

FLOCCARI: "ABBIAMO VOGLIA DI RISCATTARCI"

In conferenza stampa ha parlato anche Sergio Floccari: "C'è stato un confronto costruttivo dopo la sconfitta di Siena, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo ribadito la fiducia l'uno nell'altro. Si poteva fare di più, ma non dobbiamo perdere la fiducia e soprattutto l'unità d'intenti. Contro il Borussia abbiamo grande voglia di riscattarci contro una squadra che si giocherà tutto fino all'ultimo. Sarà una bella partita ma i nostri tifosi ci daranno una mano".