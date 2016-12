Stramaccioni: "Non penso all'esonero"

foto SportMediaset 18:09 - Andrea Stramaccioni riparte dall'Europa League: "Il nostro obiettivo è passare il turno e non sarà scontato. Solo dopo la partita penseremo al Milan e al derby". Inevitabile parlare dei problemi dell'Inter, della possibilità di un suo esonero: "Se un allenatore a questo livello pensa queste cose è finito ancora prima di cominciare". Il tecnico nerazzurro comunque rimane sereno: "Le critiche sono normali, ma faremo bene sia in coppa che in campionato". riparte dall': "Il nostro obiettivo èil turno e non sarà scontato. Solo dopo la partita penseremo ale al derby". Inevitabile parlare dei problemi dell'Inter, della possibilità di un suo esonero: "Se un allenatore a questo livello pensa queste coseancora prima di cominciare". Il tecnico nerazzurro comunque rimane sereno: "Le critiche sono normali, masia in coppa che in campionato".

Strama ha poi parlato del momento delicato suo e della squadra: "Il bello e il brutto di allenare l'Inter è che questa pressione ce l'ho dal primo giorno in cui alleno questa grande squadra. La pressione è alta, abbiamo perso domenica, normale che arrivino critiche, ma penso che faremo bene domani e anche nel derby. E andremo avanti".