Milan-Barça, bolgia San Siro per l'impresa

Bayern troppo forte per i Gunners Champions League, Milan-Barcellona. Come da previsioni San Siro sarà tutto eusarito. Una bolgia rossonera per cercare l'impresa. Incasso da record di 4,6 milioni di euro. Una partita che vedrà anche 301 giornalisti accreditati, 72 fotografi, 50 televisioni e 20 emittenti radiofoniche. Dalla Spagna arriveranno circa 2200 tifosi, numero maggiore rispetto alla sfida dei quarti dell'anno scorso. E' tutto pronto per la grande sfida di. Come da previsionisarà tutto eusarito. Una bolgia rossonera per cercare l'impresa. Incasso da record di 4,6 milioni di euro. Una partita che vedrà anche, 72 fotografi, 50 televisioni e 20 emittenti radiofoniche.numero maggiore rispetto alla sfida dei quarti dell'anno scorso.

LE FORMAZIONI UFFICIALI Massimiliano Allegri affronta il Barcellona, nell'attesa sfida di Champions League, puntando su un attacco composto da Boateng, Pazzini ed El Shaarawy. La formazione scelta dal tecnico conferma le previsioni della vigilia. Difesa formata da Abate, Mexes, Zapata e Constant; centrocampo con Montolivo, Ambrosini e Muntari. Nessun colpo di scena neanche nell'undici scelto da Jordi Roura, che manda in campo Dani Alves, Piqué, Puyol e Jordi Alba; Busquets, Xavi, Fabregas. Attacco stellare con Pedro, Messi e Iniesta. Tutto esaurito a San Siro. Temperatura intorno ai 5 gradi, con 96%.

"DISPERATO, SEI TITOLARI FUORI" "Sono disperato, abbiamo sei titolari fuori". Risponde cosi' Silvio Berlusconi, a margine di Porta a Porta a chi gli chiede un pronostico sulla partita di Champions che vede questa sera il Milan contro il Barcellona. A chi gli chiede come mai non vada alla partita, il Cavaliere risponde: ''Sono in campagna elettorale''.

PROTESTA LAVORATORI IPPICA RALLENTA PULLMAN DEL MILAN Una protesta di un centinaio di lavoratori dell'ippica ha rallentato il pullman del Milan nell'ultimo rettilineo prima dell'ingresso nel garage del Meazza, dove questa sera si gioca la sfida di Champions con il Barcellona. Due manifestanti in sella a cavallo si sono messi davanti al pullman, mentre altri hanno affollato la carreggiata con striscioni su cui era scritto 'L'ippica a Milano non può morire' e 'L'ippica dà da vivere a 60mila famiglie, non fateci morire'. A passo d'uomo il pullman è entrato alle 19.25 nel garage scortato dagli agenti di polizia, mentre a bordo il team manager rossonero Vittorio Mentana mostrava una maglia con scritto 'Save italian racing' consegnata dai manifestanti. Arrivato circa 20 minuti prima, il pullman del Barcellona è stato accolto dai fischi di un migliaio di tifosi rossoneri assiepati ai bordi della strada.

PRIMI TIFOSI A SAN SIRO, ATTESO ANCHE BERLUSCONI A quasi quattro ore dall'inizio della sfida fra Milan e Barcellona, i primi tifosi cominciano ad arrivare sul piazzale dello stadio, dove si registra il tutto esaurito per un incasso (4.641.599 euro) molto vicino al record registrato l'anno scorso per l'andata dei quarti di Champions League fra le stesse squadre. In tribuna d'onore è atteso anche il presidente del Milan Silvio Berlusconi, ma la sua presenza dipende dagli appuntamenti della campagna elettorale che nel pomeriggio lo vedono impegnato a Roma.

GALLIANI: "NON SEMPRE VINCONO I FAVORITI" A poche ore dalla partitissima di San Siro, Adriano Galliani ha provato a ostentare ottimismo. "Non partiamo battuti e siamo in corsa per 2/3 dei nostri obiettivi stagionali. Incontriamo anche quest’anno il Barcellona e giocheremo con gioia questa partita e firmerei fin d’ora se mi dicessero che lo incontreremo anche l’anno prossimo. Giochiamo contro la squadra certamente più forte del mondo. Non mi piace fare pronostici. Il Barcellona è il club più forte del Mondo ed è favorito. Ha in squadra il giocatore più forte di tutti i tempi che è Leo Messi ed ha un centrocampo stellare che mi piace molto. Ma non sempre i favoriti vincono. Non voglio essere né pessimista né ottimista in merito alla partita. Godiamocel", ha detot il dirigente rossonero. "E ancora: El Shaarawy è un giocatore che sta crescendo molto. E’ un ragazzo di 20 anni ma è dotato di un grande talento. Ormai lo conoscono in tutta Europa. Anche noi abbiamo dei buoni giocatori e ci apprestiamo a giocare con gioia questa partita. Non sappiamo se il Presidente Berlusconi sarà presente o meno questa sera allo stadio. E’ bello esserci in queste partite e speriamo di conquistare, attraverso il campionato la Champions del prossimo anno. E’ bello essere in questo momento della stagione con tutte queste partite decisive”. Su Bojan: "Bojan? Abbiamo tempo fino al 31 maggio per decidere. Del suo riscatto ne parleremo più avanti. Oggi si parla solo di questa partita".

ROSELL: "GRANDE PARTITA" Ha parlato anche il presidente del Barcellona, Sandro Rosell: "Quella di stasera sarà una grande partita, il Milan è sempre il Milan".

DJOKOVIC A SAN SIRO PER IL MILAN A tifare Milan a San Siro ci sarà anche Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale. Ad annunciarlo è stato lo stesso campione serbo su Facebook. A tifare Barcellona sarà invece Janko Tipsarevic, l'altro tennista serbo impegnato in questi giorni al Torneo di Marsiglia. "Stasera sono libero. Tiferò Barcellona", ha scritto Tipsarevic su Twitter. Nello stesso messaggio il tennista ha mostrato una foto del torneo di Indian Wells dello scorso anno quando con la maglietta del "Barcellona" giocò una partita di calcetto. E nella squadra avversaria vi era tra gli altri proprio il "milanista" Novak Djokovic.

TIFOSI BLAUGRANA IN PIAZZA: CORI CONTRO MOU I tifosi del Barcellona sono arrivati a Milano. Molti i pullman partiti dalla Catalogna che in queste ore stanno raggiungendo il capoluogo lombardo. Alcune centinaia di sostenitori blaugrana si sono riversati in piazza Duomo in attesa della gara di stasera ed hanno appoggiato striscioni e stendardi sulle transenne che circondano la scalinata davanti al monumento piu' famoso della citta'. Tra i supporter del Barcellona, anche club provenienti dal Kosovo e dalla Slovenia. Molti i cori per i giocatori blaugrana e anche contro Jose' Mourinho, allenatore del Real Madrid grande rivale del Barcellona.

IL BARCELLONA SI LAMENTA DEL CAMPO Scoppia nuovamente la polemica per le condizioni del campo di San Siro. Su sport.es si legge: "I giocatori blaugrana hanno provato in prima persona che il prato del Meazza è un disastro. Non è adeguato a simili competizioni"

TANTI VIP SARANNO ALLO STADIO Ad assistere a Milan-Barcellona ci saranno tanti ospiti vip: tra gli altri i ct Fabio Capello (Russia), Alberto Zaccheroni (Giappone), Cesare Prandelli (Italia), il tennista serbo Novak Djokovic e il pilota spagnolo della Yamaha Jorge Lorenzo.

PRANZO UFFICIALE TRA LE SOCIETA' Alle 13, come da tradizione, ci sarà un pranzo tra le dirigenza del Milan e quella del Barcellona. In un noto ristorante di Milano, ci saranno l'amministratore delegato del Milan, Adriano Galliani e il presidente dei catalani, Sandro Rosell. Tra le altre cose, si potrebbe parlare anche del riscatto di Bojan.

MILAN, GIORNATA DI ANNIVERSARI Il 20 febbraio è una data speciale in casa Milan con tre ricorrenze. Ventisette anni fa, nel 1986, Silvio Berlusconi acquistò il club rossonero. Poi la Fondazione Milan compie 10 anni. Grande successo per la onlus rossonera che in questi anni ha realizzato 90 progetti raccogliendo 8 milioni di euro e operando in 16 paese. Oggi sono anche 34 anni dalla scomparsa di Nereo Rocco, l'indimenticato Paròn. Altri tre buoni motivi per battere il Barcellona per una festa totale.

LE PROBABILI FORMAZIONI Milan (4-3-3): Abbiati; Abate, Mexes, Zapata, Constant; Ambrosini, Montolivo, Muntari; Boateng, Pazzini, El Shaarawy. A disp.: Amelia, De Sciglio, Yepes, Cristante, Traore, Niang, Bojan. All.: Allegri

Barcellona (4-3-3): Valdes, Dani Alves, Piquè, Puyol, Jordi Alba; Xavi, Busquets, Fabregas; Pedro, Messi, Iniesta. A disp.: Pinto, Montoya, Mascherano, Song, Thiago Alcantara, Sanchez, Tello. All.: Roura