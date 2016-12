Cagliari-Torino si giocherà a porte chiuse

foto SportMediaset 21:50 - Nuovo episodio della telenovela Is Arenas. Domenica Cagliari-Torino si disputerà regolarmente alle 15 nell'impianto di Quartu Sant'Elena, ma a porte chiuse. La decisione definitiva di disputare la partita senza pubblico e di firmare l'autorizzazione temporanea di utilizzare la struttura è stata presa dal vicesindaco Fortunato Di Cesare proprio su richiesta del club rossoblù. - Nuovo episodio della telenovela Is Arenas. Domenicasi disputerà regolarmente alle 15 nell'impianto di, ma a porte chiuse. La decisione definitiva di disputare la partita senza pubblico e di firmare l'autorizzazione temporanea di utilizzare la struttura è stata presa dal vicesindacoproprio su richiesta del club rossoblù.

L'unico precedente senza spettatori risale alla seconda giornata di campionato, per la gara con l'Atalanta, la prima in casa della stagione. Anche per la successiva, Cagliari-Roma, era stata disposta la disputa della gara a porte chiuse, ma poi era arrivato il rinvio del prefetto a data da destinarsi (e lo 0-3 del giudice sportivo).