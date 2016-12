Ibrahimovic: "Sono il più grande dopo Ali"

foto SportMediaset 23:26 - Mai banale nelle sue dichiarazioni, Ibrahimovic fa ancora discutere di sè. In un'intervista rilasciata al magazine tedesco "11Freunde", riguardo al suo punto di riferimento, Muhammad Ali, ha dichiarato: "Anche io sono il più grande. Si può fare, davvero? Due più grandi? No, allora diciamo così: io sono il più grande dopo Ali. Sto da quasi vent'anni sull'autostrada del successo, correndo anno per anno più veloce" ha ribadito Zlatan. - Mai banale nelle sue dichiarazioni,fa ancora discutere di sè. In un'intervista rilasciata al magazine tedesco "11Freunde", riguardo al suo punto di riferimento,, ha dichiarato: "Anche io sono il più grande. Si può fare, davvero? Due più grandi? No, allora diciamo così:. Sto da quasi vent'anni sull'autostrada del successo, correndo anno per anno più veloce" ha ribadito Zlatan.

Lo svedese poi, parlando della sua carriera, non ha escluso un futuro in Bundesliga: "Se un giorno dovessi venire a giocare in Germania, sarebbe al Bayern di Monaco. Mi resta ancora un po' di tempo e per me il Bayern è uno dei cinque grandi club al mondo". Del resto l'attaccante ha ricordato di aver già giocato in cinque Paesi, "in Svezia, nei Paesi Bassi, in Italia, in Spagna e ora in Francia. Mi piace conoscere persone e culture diverse".