"Voglio un Milan spensierato"

- Alla vigilia della sfida più importante dell'anno, la ricetta diè quasi banale: "Cosa voglio? Voglio vedere un Milan spensierato, che non si faccia condizionare a livello psicologico dal fatto di giocare con il Barcellona. Con loro abbiamo fatto già buone partite. E’ la squadra più forte del mondo, dovremo limitare il loro possesso palla. Sono gli unici ad arrivare al 65%. Dobbiamo scendere in campo convinti di far bene".

Innanzitutto la testa, insomma, e la capacità di vivere serenamente una partita che, sulla carta, sembra segnata. Sulla faccia di Allegri il match contro ilè nulla o quasi., sereno, come se si trattasse di una gara qualunque. E questo, forse, è quanto sta cercando di trasmettere al resto del gruppo: "Dobbiamo essere sereni di testa. Il Milan farà sicuramente una buona partita. Mi infastidisce che si parli del Milan da giorni come se noi dovessimo essere la vittima sacrificale. A meno che il regolamento non cambi domani, si partirà dallo 0-0 e i ragazzi devono essere convinti di avere delle possibilità di passare questo turno. Altrimenti è inutile scendere in campo. E' una partita di calcio e va affrontata pensando a questo e sapendo, chiaramente, che giochiamo contro i migliori del mondo ma che noi possiamo fare una bella partita e giocarcela".

"Messi? I suggerimenti del presidente sono suggerimenti. Quando ci parliamo lui esprime le sue opinioni e io le accetto ben volentieri. Io però vedo la squadra tutti i giorni e cercherò di mettere in campo la squadra migliore per affrontare il Barcellona. Andremo in campo per fare il massimo, affrontandolo con coraggio e grande forza d'animo. Che si chiami Barcellona, Juve, Real Madrid... ci vogliono corsa, concetramento, buona tecnica".



E ancora: "Mi son sentito con Berlusconi. Come sempre il presidente esprime idee e pensieri, che spesso sono geniali, e io ascolto. Poi cerco di mettere in campo la formazioni migliore per arrivare ai risultati. Domani sarà una bellissima serata: una squadra è la più titolata al mondo, l'altra la più forte. Giocheremo in uno degli stadi più belli al mondo. Cercheremo di fare il massimo sia domani che a Barcellona. Il passaggio ai quarti si gioca in 180 minuti". "Con tutto rispetto e ammirazione che ho per il Barcellona - dice Allegri -, domani credo sia una partita di calcio dove si affrontano due squadre. In tre-quattro giocatori hanno qualità eccellenti. Cercheremo di sfruttare al massimo nostre qualità, soprattutto in possesso di palla".

Il tecnico del Milan fa poi il punto sulla formazione: "El Shaarawy sta bene e se sta bene giocherà. Credo che la linea difensiva sia già composta. Riccardo (Montolivo, ndr) dovrebbe giocare. A metà campo due su tre li devo scegliere. L'idea è Zapata-Mexes, Constant a sinistra e Abate a destra. Balotelli? Sapevamo di non poterlo avere con il Barcellona".

Con Allegri in conferenza stampa c'è anche Montolivo: "La testa non può non essere che domani. Abbiamo voglia di misurarci e vedere a che punto siamo. Siamo una squadra che sta crescendo. E' bello per misurarsi con i più forti, la vigilia la viviamo in modo molto positivo. Io come Pirlo? E' un orgoglio essere paragonato a lui. Il Barcellona? Hanno un centrocampo straordinario, che è poi il centrocampo della Spagna. Noi siamo cresciuti e questa sfida arriva per noi nel momento migliore. Siamo contenti di misurarci con il Barcellona che ha il collettivo migliore al mondo".