Rapina ad Hamsik: segnale al Napoli?

- Un'ora davanti ai pm per raccontare la rapina.Marek Hamsik non ricorda le sembianze degli aggressori: domenica è successo tutto in un attimo, finestrino sfondato, Rolex strappato dal polso.Gli investigatori non sono convinti e, anche se non lo dicono apertamente, lavorano su più piste, compresa

Il quotidiano "Il Mattino" non esclude che sia "violenza per intimidire, per ricattare, in uno scenario dove da tempo la società ha deciso di tagliare i ponti con il tifo violento. Possibile che qualcuno volesse lanciare un messaggio allla società". Ad insospettire ci sono due episodi molto recenti: lo strano silenzio delle curve domenica pomeriggio durante la partita con la Sampdoria e qualche episodio di violenza ai margini della sfida di Europa League col Viktoria Plzen giovedì scorso.

Hamsik, a differenza di tanti suoi compagni, domenica pomeriggio non si era servito del pulman della squadra per spostarsi dallo stadio. Si sentiva comunque al sicuro sulla sua BMW X6 con la quale si dirigeva verso l'aeroporto di Capodichino. Non immaginava di finire un'altra volta vittima di uno scippo. Stavolta con risvolti all'apparenza inquietanti.