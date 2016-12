Swindon, Di Canio si è dimesso

foto SportMediaset 21:26 - Di Canio ha rassegnato le dimissioni da tecnico dello Swindon Town con effetto immediato. Il tecnico ha annunciato pubblicamente la propria decisione di lasciare il club di League One attraverso lo 'Swindon's Advertiser', dopo mesi di chiacchiere sul suo futuro. Il difficile rapporto con la dirigenza ha portato dunque alla rottura definitiva: recentemente si era lamentato per il mercato e per la partenza di alcuni giocatori a fine prestito. - Di Canio ha rassegnato le dimissioni da tecnico dellocon effetto immediato. Il tecnico ha annunciato pubblicamente la propria decisione di lasciare il club diattraverso lo 'Swindon's Advertiser', dopo mesi di chiacchiere sul suo futuro. Il difficile rapporto con la dirigenza ha portato dunque alla rottura definitiva: recentemente si era lamentato per il mercato e per la partenza di alcuni giocatori a fine prestito.

Di Canio è arrivato allo Swindon nel maggio 2011 dopo la retrocessione in League Two e la scorsa stagione ha guidato la squadra alla promozione in League One con due turni di anticipo. "Nella mia precedente dichiarazione del 1 febbraio avevo detto che stavo considerando il mio futuro, ma la mia posizione con il club era diventata insostenibile dopo aver scoperto che Matt Ritchie era stato venduto senza il mio consenso - le sue dichiarazioni - Ci sono state molte promesse non mantenute ma nonostante questi problemi ho dato tutto e di più di quello che mi è stato chiesto, ottenendo la promozione lo scorso anno da campioni e lottando per la promozione in Championship quest'anno".