Moratti: "Fiorentina? No comment"

foto SportMediaset

17:20

- Il giorno dopo la sconfitta di Firenze, l'umore dinon è dei migliori: "Non c'è molto da commentare, in campo è scesa. Si può parlare soltanto della". Ma il presidente dellnon condanna: "Non mi sembra che tutti gli errori siano suoi. Non può essere soltanto sua la colpa, in campo sono scesi". Oggi compie: "Speriamo di festeggiarli nel".