Juventus, confronto in vista tra squadra e Conte

- La sconfitta con la Roma non è andata giù ad. Il tecnico dellaprima della doppia seduta del martedì terrà un faccia a faccia con i giocatori per chiarire delle situazioni che non gli sono piaciute. A far infuriareè stato il "tradimento" di alcuni giocatori chiave bianconeri che hanno voluto scendere in campo nonostante la benzina fosse in riserva. Chiarita la situazione, si penserà a Siena, Celtic e Napoli.

Del restonella conferenza stampa post partita è stato chiaro: "Quando non giochiamo di squadra ci può battere chiunque - ha detto, seguito da una frecciata diretta a diversi giocatori -. Ho chiesto chi non fosse in condizione, ma tutti si sentivano bene. Non mi è piaciuto nessuno". Parlare di tradimento è eccessivo, sia chiaro, fatto sta che il tecnico bianconero è rimasto deluso dalla poca maturità dimostrata dai suoi giocatori. Dopo aver fatto un passo indietro a livello gerarchico, chiedendo direttamente ai giocatori chi fosse in grado di dare il 100% a Roma dopo le fatiche di Champions, Conte si aspettava più autocritica da chi in campo poi ha dimostrato di non averne abbastanza. Nel faccia a faccia di martedì mattina alle 8 si parlerà soprattutto di questo.

Almeno quattro sono le figure sotto la lente d'ingrandimento: Vidal, Vucinic, Asamoah e Pogba. Se sui primi tre il dito è puntato per la mancanza di condizione e dunque per una prestazione sottotono a livello fisico, per il giovane francese il discorso è un altro anche perché contro il Celtic non ha giocato. Non ha giocato con la squadra e per la squadra, risultando anarchico in mezzo al campo dell'Olimpico e sbilanciando una formazione che ha bisogno della collaborazione di tutti per rendere al meglio, come spiegato dallo stesso Conte a caldo.

Nonostante questo non sono previste rivoluzioni in casa Juve né per il match contro il Siena, né per quelli successivi con Celtic e soprattutto Napoli. Qualche cambiamento sì però. I due giorni di riposo serviranno ai giocatori più stanchi per ricaricare le batterie. Vidal e Vucinic dunque contro il Siena non rischiano il posto. Pogba invece si accomoderà in panchina col rientro di Marchisio mentre è da monitorare la situazione di Pirlo, uscito da Roma con una botta al ginocchio preoccupante. Un altro in dubbio invece è Asamoah: il ghanese non ha ancora smaltito le scorie della Coppa d'Africa e potrebbe lasciare il posto a Peluso con la difesa a tre Bonucci, Barzagli, Caceres confermata in attesa del rientro di Chiellini che potrebbe avvenire contro il Napoli.

Chi invece potrebbe vedere il campo con maggiore continuità è Anelka. Conte ha in mente di concedere al francese qualche minuto in più del solito contro il Siena se la partita dovesse mettersi su binari favorevoli con un certo anticipo. La maglia da titolare invece è già pronta per il match di ritorno col Celtic in Champions League.