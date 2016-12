Is Arenas: il Tar rigetta il ricorso

foto SportMediaset 19:35 - Non c'è pace per Is Arenas. Il Tar della Sardegna, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dal Cagliari contro il no del Comune di Quartu, che ha negato l'autorizzazione per l'apertura dello stadio in occasione del match di domenica prossima tra sardi e Torino. La decisione, arrivata lunedì pomeriggio, è una doccia fredda per club e tifosi che speravano in un bis della sentenza che aveva sbloccato in extremis la partita col Milan. - Non c'è pace per. Ildella Sardegna, infatti, ha rigettato il ricorso presentato dalcontro il no del Comune di, che ha negato l'autorizzazione per l'apertura dello stadio in occasione del match di domenica prossima tra sardi e. La decisione, arrivata lunedì pomeriggio, è una doccia fredda per club e tifosi che speravano in un bis della sentenza che aveva sbloccato in extremis la partita col

Complici le ultime evoluzioni giudiziarie, che hanno portato all'arresto di Cellino, il Comune di Quartu Sant'Elena ha così motivato la decisione di non firmare l'autorizzazione per lo svolgimento della gara con il Torino: "Vista la pendenza di un procedimento penale - ha spiegato una nota del Municipio di via Porcu -, c'è il rischio di esporre il Comune a responsabilità di natura giudiziaria".



Cagliari-Torino, dunque, rimane a forte rischio e potrebbe giocarsi in un altro impianto, come già accaduto per altre partite del club sardo. Non ci dovrebbero essere possibilità di marcia indietro da parte del Comune che, prima del no, si è consultato venerdì sera, attraverso il vicesindaco Fortunato Di Cesare, con il prefetto Alessio Giuffrida. Mentre sabato ha affidato agli uffici il compito di esaminare carte, situazione e normativa.



A far pendere la bilancia verso il no sono state le indagini della Procura della Repubblica sulle precedenti autorizzazioni. A questo punto, se questa dovesse continuare a esser la linea dell'Amministrazione, sarebbero in pericolo anche le prossime partite a Is Arenas. L'unica soluzione potrebbe essere l'ottenimento in tempi rapidissimi della licenza di utilizzo dell'impianto: in quel caso non occorrerebbe più l'autorizzazione partita per partita. Intanto il Cagliari potrebbe valutare insieme ai suoi legali una possibile via d'uscita.