Barcellona, ecco Vilanova il tecnico 2.0

- Settemila chilometri di distanza e non sentirli. La brutta malattia contro la quale sta battagliando a New York il tecnico del, non lo ha allontanato dai "suoi" ragazzi. In un club che è come una famiglia, Vilanova è diventato una sorta di, guidando la squadra tramite pc, banda larga,. Niente di illecito, anzi, è stato il club a svelare il tutto dopo il match vinto col Granada.

La distanza nel 2013 non può essere un problema e infatti non lo è. Lo racconta "la Repubblica" in un servizio sul "teleallenatore" catalano. Un uomo, ancora prima che un tecnico, in grado di non farsi abbattare dalla brutta malattia che ripresentandosi l'ha costretto nuovamente ai box, a, lontano dalla, dal suo mondo. Il suo lavoro però non l'ha abbandonato e il club catalano non l'ha emarginato, anzi, dal momento di difficoltà le parti sono uscite più rafforzate. Non è un caso che del Barcellona dei sogni si dica che sia "més que un club". E infatti "non ha mai visto tante partite come in questo periodo" spiega il ds del Barça, Zubizarreta. Aggiornamento prima di tutto, voglia di dare battaglia al tumore e vincerlo continuando il lavoro di sempre e nonostante le fatiche della radioterapia. Dopo le cure di ogni mattina, Vilanova si trasforma in un tecnico 2.0.

La Ciutat Esportiva è stata trasformata in una sorta di Grande Fratello calcistico. Sono state piazzate diverse telecamere in modo da riprendere interamente il campo di allenamento e ogni seduta. Dai filmati vengono creati dei video da alcuni membri dello staff tecnico che ogni giorno spediscono 70-80 minuti di campo a Vilanova, giusto prima di pranzo o a pomeriggio inoltrato. Da lì, via Skype, la riunione tecnica con le indicazioni tecnico-tattiche direttamente alla squadra. Nessun "se", nessun "ma". Vilanova è il tecnico e nessuno vuole metterlo in discussione. I risultati poi parlano chiaro. Ma durante le partite? Dopo il match vinto col Granada si è scoperto come Tito guidi la squadra da 7mila chilometri. Via Whatsapp sul cellulare di Jordi Roura. Indica consigli, formazione e cambi. Come fosse in panchina, come giocasse a un qualsiasi gioco manageriale comodamente dal suo pc. Del resto chi non ha mai pensato che questo Barcellona sia una squadra da playstation? Dopo Skype e Whatsapp il prossimo passo potrebbe essere il joystick. Fino al ritorno in campo, ovviamente.