"Messi deve essere marcato a uomo, chiamerò Allegri"

sa come si può fermare. A due giorni dalla sfida dicontro ilil presidente del Milan ha un'idea ben chiara: "Messi va marcato a uomo. Non ho ancora sentito l'allenatore Allegri, ma lo chiamerò in mattinata". Ail numero uno rossonero spiega: "Un presidente ha diritto di dare consigli al suo allenatore, ci confrontiamo. E Allegri ha contratto anche per il 2014".

La marcatura a uomo è un vecchio "pallino" di Berlusconi. Nel 2000 fu polemica con il ct azzurro Dino Zoff dopo la finale persa contro la Francia agli Europei. Il presidente del Milan tuonò: "Zidane andava marcato a uomo" e l'allenatore gli rispose per le rime.

"Sarà molto difficile battere il Barcellona, non ho ancora trovato il tempo di parlare con l’allenatore non per fare la formazione, non l’ho mai fatta, so qual è il ruolo del Presidente e qual è il ruolo dell’allenatore e lo rispetto. Se un presidente non è d’accordo con l’allenatore lo licenzia, Allegri è ancora qui e ha un altro anno di contratto, io posso dare dei suggerimenti. In questa occasione il mio suggerimento sarebbe che qualcuno degli uomini del Barcellona, un certo Messi ad esempio, non so se lo avete sentito nominare, dovrebbe essere curato ad uomo".

Come Rocco, la gabbia: "Rocco è stato un grande, ha introdotto il giuoco all’italiana, che era tutto difensivo e puntava a fare goal soltanto con degli attacchi sporadici in contropiede. Noi abbiamo cambiato il calcio con l’avvento di Sacchi e mio, abbiamo portato il Milan a giocare entrando in campo per essere sempre padrone del campo e padrone del giuoco e siamo riusciti a mettere lì una squadra, quella con i tre olandesi, che molti ancora oggi giudicano come una delle migliori squadre nella storia del calcio. È arrivato poi il Barcellona, di cui sono grande ammiratore, e credo che queste due squadre siano degli esempi unici nella storia del calcio".

In Champions Balotelli non ci sarà: "Abbiamo anche Robinho che giudico molto positivamente. Anche il mister sa delle due punte,ed è d’accordo. È sul centrocampo e la difesa che io suggerisco, di fronte a un gioco come quello molto dialogato del Barcellona, di arrivare ad anticipare qualche passaggio con un uomo della difesa che stia fianco a fianco con l’attaccante. Io ho fatto l’allenatore per alcuni anni, ho vinto tutti i campionati in cui c’erano le squadre dei miei ragazzi e quindi un po’di esperienza l’ho portata. Tra l’altro quando ebbi l’occasione di incontrarlo al Milan allora lo sconfissi sempre con risultati netti".

Poi, a "Undici", fa il suo pronostico: "Sarà dura per il Milan, ma nel calcio possono succedere anche i miracoli”.