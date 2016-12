"Abbiamo pagato la stanchezza"

foto SportMediaset 00:37 - "Non potevo immaginare che avremmo avuto un contraccolpo del genere dal punto di vista fisico. Questa Europa League ci sta portando un dazio pesante". Stramaccioni spiega così il tracollo dell'Inter a Firenze poi passa all'attacco: "Gli episodi cambiamo le partite: grandi meriti alla Fiorentina ma se l'arbitro fischia il mani di Pizarro e lo butta fuori, loro restano in dieci e noi non prendiamo il terzo gol. Va così da sei mesi". - "Non potevo immaginare che avremmo avuto un contraccolpo del genere dal punto di vista fisico. Questa Europa League ci sta portando un dazio pesante".spiega così il tracollo dell'a Firenze poi passa all'attacco: "Gli episodi cambiamo le partite: grandi meriti alla Fiorentina ma se l'arbitro fischia il mani die lo butta fuori, loro restano in dieci e noi non prendiamo il terzo gol. Va così da sei mesi".

Il tecnico punta il dito contro Rizzoli: "Non puoi non vedere quel fallo di mano di Pizarro volontario. Anche se Fiorentina era in grandissima serata, si tratta di un errore gravissimo". La sconfitta è comunque di quelle pesanti, ma Stramaccioni non ne fa un dramma: "L'Inter è stata troppo brutta per essere vera, credo che in questo campionato ci possa stare una sconfitta così. Ricordo che anche il Milan ha perso a Roma 4-2 e poi si è ripreso. C'è un oggettivo stato di stanchezza, ma noi dobbiamo provare ad arrivare in fondo a tutti i nostri obiettivi. E' stata una prestazione sottotono di tutti, abbiamo pagato il doppio impegno visto che anche col Chievo hanno giocato questi calciatori. Le valutazioni le faremo all'interno dello spogliatoio non all'esterno. Gargano fuori? Era nella mia testa fino a pochi minuti prima della partita, poi ha avuto un problema al gemello, ma non c'entra comunque col risultato".



In ogni caso, l'allenatore guardare già al futuro: "Prima andremo in Romania, poi c'è il derby che è importantissimo per riprenderci ma anche per la classifica, perché il Milan è davanti, la Fiorentina è ad un punto. Tutto sta a come si reagisce a queste sconfitte, è la quinta sconfitta che arriva dopo il giovedì di coppa, stiamo onorando l'Europa League ma forse stiamo lasciando troppe energie sul campo".

ZANETTI: "NESSUN ALIBI, ORA RIPARTIAMO NEL DERBY"

Capitan Zanetti, che con la partita di stasera ha superato Pagliuca nella classifica di presenze all time in Serie A (l'argentino ora è secondo alle spalle di Maldini), va dritto al sodo: "Non cerchiamo alibi, hanno giocato bene e noi non siamo riusciti a fare niente. La Fiorentina arrivava prima sul pallone, diventava difficile per noi. Abbiamo sofferto soprattutto il loro grande palleggio, dobbiamo cercare di essere in 11 sia quando attacchiamo sia quando difendiamo invece spesso i viola erano in superiorità. Adesso dobbiamo ripartire subito, magari vincendo il derby: sarebbe stupendo".



Anche il d.s. nerazzurro, Piero Ausilio, interviene al termine del match: "Partita nata male, la Fiorentina ha vinto meritatamente, noi non siamo stati capaci di trovare soluzioni. Dobbiamo guardare avanti, è una partita di calcio che vale tre punti e li han presi loro. Adesso dobbiamo reagire e farci trovare pronti in Europa League e al derby". Ausilio ribadisce che Milito non verrà rimpiazzato da alcun attaccante: "Questa sconfitta non cambia niente, non ci sono a disposizione dell'Inter giocatori adatti a noi. Lavoriamo per il futuro, per il presente la squadra è competitiva, il terzo posto è ancora ad un punto. Io vedo tutto positivo, ci sono problemi da risolvere ma le cose positive sono tante".