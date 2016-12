Serie A: Inter demolita a Firenze

foto SportMediaset Correlati Strama: "Pagata la stanchezza"

Le foto 00:42 - Nel posticipo della 25.ma giornata, una super Fiorentina domina l'Inter per 90 minuti e la demolisce con un netto 4-1. Al Franchi, i viola chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie al colpo di testa di Ljajic (13') e al gran destro di Jovetic (33'). Nella ripresa si replica, con il montenegrino che realizza il bis personale al 50' e il serbo che lo imita al 53'. Nel finale, Cassano segna il gol della bandiera per i nerazzurri (87'). - Nel posticipo della 25.ma giornata, una superdominaper 90 minuti e la demolisce con un netto. Al, i viola chiudono il primo tempo sul 2-0 grazie al colpo di testa di(13') e al gran destro di(33'). Nella ripresa si replica, con il montenegrino che realizza il bis personale al 50' e il serbo che lo imita al 53'. Nel finale,segna il gol della bandiera per i nerazzurri (87').

LA PARTITA

Calcio allo stato puro, che si tramuta in poesia per l'incredibile bellezza. La Fiorentina, con 90 minuti di eccitante spettacolo, demolisce un'Inter inerme che esce dal Franchi con le ossa distrutte. I nerazzurri vengono spazzati via senza opporre resistenza, ed è questa la nota più inquietante in vista della corsa al terzo posto che, alla luce di questa serata, sembra vera fantascienza. La banda di Stramaccioni colleziona la sesta sconfitta nelle ultime sette trasferte (un pari) mentre i viola - ora a meno due da Lazio e Milan - si rilanciano completamente in zona Champions.



Montella si presenta col 4-3-3, con Jovetic punta centrale e Ljajic-Cuadrado sulle fasce. Dopo tre minuti è già chiaro come andrà a finire la gara: lancio di Pizarro da metà campo, Ranocchia sorpreso e Jo-Jo che calcia addosso ad Handanovic da pochi passi. Strama schiera il 4-3-1-2, ma il dato è utile solo a fini statistici perché di moduli e tattica - riferiti all'Inter - non si può proprio parlare. Il trio Cambiasso-Kuzmanovic-Kovacic viene surclassato per ritmo e palleggio dalla mediana fiorentina (Aquilani-Pizarro-Borja Valero), che dà lezioni alla Beneamata e la domina sino alla fine. Il primo tempo della Fiorentina è sintetizzabile solo con un termine: perfezione. Non vogliamo essere blasfemi, ma per 45 minuti la squadra di Montella è ancora meglio del Barcellona, perché al rapido tiki-taka a centrocampo, mai noioso, abbina un'impressionante ferocia con cui attacca la porta di Handanovic. Tredici minuti e arriva l'1-0 con un'azione maestosa. Jovetic tocca ad Aquilani che allarga a sinistra per Pasqual, il quale crossa al centro dove arriva Jo-Jo, che sfiora di testa e mette Ljajic davanti al portiere: incornata in controtempo e palla in rete. Al 33' c'è il bis, con i nerazzurri che perdono palla al limite dell'area e Jovetic che infila all'angolino con un destro favoloso. Negli ultimi 12 minuti si assiste a un tiro al bersaglio verso la porta di Handanovic. La Fiorentina sfonda ovunque. L'Inter ha già la bandiera bianca in bella mostra ma a nessuno importa. Borja Valero e Aquilani, con il Franchi in giustificato delirio d'onnipotenza, sfiorano per tre volte il 3-0 prima del riposo.



Appuntamento rimandato al 10' del secondo tempo, quando Nagatomo rinvia male, Kuzmanovic interviene peggio e Jovetic non fa sconti. L'Inter, senza alcuna voglia di reagire, è tramortita. Stramaccioni inserisce Alvarez a inizio ripresa (fuori Kovacic) e, poco dopo, Pereira per Guarin. Si cerca di tamponare per evitare l'umiliazione, che invece - meritata - arriva al 20', con Ljajic liberissimo di piazzarla sul secondo palo dal limite dell'area. Detto di una difesa imbarazzante e di un centrocampo asfissiato, l'attacco è l'altra nota dolente di una squadra apparsa non più tale. Palacio, riferimento là davanti, rimane in campo un'ora e non gioca un pallone che sia uno. Guarin, impiegato come trequartista, si prende una serata di pausa e aiuta il centrocampo a sprofondare. L'unico che prova a darsi da fare è Cassano, che nel primo tempo gioca largo a sinistra e nella ripresa si accentra stabilmente. Non a caso, è proprio Fantantonio - a tre minuti dal termine - a timbrare il cartellino con una bella (quanto inutile) conclusione dalla distanza. Finisce 4-1, con la migliore Fiorentina della stagione che rade al suolo una delle peggiori Inter dell'era Moratti.

LE PAGELLE



Nagatomo 4 - Viene umiliato da Cuadrado, che sulla fascia destra fa quello che vuole, quando vuole.



Juan Jesus 4 - Soffre terribilmente quando deve giocare da centrale di una difesa a quattro, vero. Gli errori tattici di stasera sono però inaccettabili per questi livelli.



Kuzmanovic 4 - E' di una lentezza spaventosa. Non intercetta un pallone, viene ripetutamente saltato, non imposta, sbaglia gli appoggi più semplici. Impresentabile.



Kovacic 5,5 - Difende poco, ok. E va in difficoltà come tutti gli altri. Nel primo tempo, però, è il migliore della squadra. L'unico in grado di cambiare passo. L'unico con le qualità necessarie per accendere la squadra. Stramaccioni cosa fa? Lo toglie dopo 45 minuti.



Cuadrado 8 - Sembra posseduto. Scardina la difesa nerazzurra con corsa e dribbling elettrizzanti.



Borja Valero-Aquilani 8 - La festa porta il timbro di Jovetic e Ljajic. Ma gli architetti sono loro due.



IL TABELLINO



FIORENTINA-INTER 4-1

Fiorentina (4-3-3): Viviano 6; Tomovic 6,5, Rodriguez 6,5, Savic 6,5, Pasqual 7; Aquilani 8, Pizarro 7,5 (24' st Sissoko 6), Borja Valero 8; Cuadrado 8 (38' st Llama sv), Jovetic 8 (28' st El Hamdaoui sv), Ljajic 7,5.

A disp.: Neto, Lupatelli, Roncaglia, Compper, Migliaccio, Romulo, Wolski, Larrondo, Toni. All.: Montella 8

Inter (4-3-1-2): Handanovic 6; Zanetti 5, Ranocchia 4,5, Juan Jesus 4, Nagatomo 4; Cambiasso 4,5, Kuzmanovic 4, Kovacic 5,5 (1' st Alvarez 4,5); Guarin 4 (13' st Pereira 5); Cassano 6, Palacio 4 (31' st Schelotto sv).

A disp.: Carrizo, Belec, Silvestre, Jonathan, Benassi, Gargano, Rocchi, Colombi. All.: Stramaccioni 4

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: 13' e 20' st Ljajic (F), 33' e 10' st Jovetic (F), 42' st Cassano (I)

Ammoniti: Pasqual, Pizarro, Savic (F); Ranocchia, Juan Jesus, Pereira, Guarin (I)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO