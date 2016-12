Napoli, paura per Hamsik: rapina in auto

- Spiacevole episodio accaduto a. Appena uscito dallo stadio dopo Napoli-Sampdoria , lo slovacco si è diretto in auto all'aeroporto per prendere la moglie. Poco dopo aver imboccato la tangenziale - il resoconto di Radio Marte -, sarebbe stato fermato dache hanno spaccato il finestrino e intimato di dargli l'orologio impugnando. Hamsik ha obbedito e poi, sotto choc, ha chiamato laper denunciare il fatto.

La rapina,secondo gli investigatori, è stata messa a segno da tre persone che hanno agito con ilin via Cinthia. Hamsik, in tuta del Napoli, di fronte alla minaccia della pistola ha immediatamente consegnato l'orologio. Poi una pattuglia della Polizia nei pressi dell'autostrada gli ha prestato soccorso e lo ha accompagnato in aeroporto. Il calciatore ancorala denuncia.

Su Twitter la sorella di Hamsik ha scritto, presumibilmente riferendosi al fattaccio capitato al fratello: "E' già la terza volta!!! Che schifo!!"

NEL 2008 LA PRIMA RAPINA

UN ANNO E MEZZO FA TOCCO' ALLA MOGLIE