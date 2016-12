Il Cagliari vola, Pescara nei guai

IL TABELLINO

PESCARA-CAGLIARI 0-2

Pescara (4-3-1-2): Perin 6; Zanon 5,5 (19' st Caprari 5,5), Bianchi Arce 5,5, Bocchetti5,5, Zauri 6; Blasi 5 (30' st Vukusic sv), D'Agostino 6 (4' st Bjarnason 5,5), Rizzo 5,5; Weiss 5, Celik 5; Caraglio 5.

A disp.: Pelizzoli, Cascione, Capuano, Abbruscato, Modesto, Caprari, Balzano. All.: Bergodi 5.

Cagliari (4-3-2-1): Agazzi 6; Pisano 6, Rossettini 6, Ariaudo 6, Avelar 6,5; Casarini 6, Nainggolan 6,5, Ekdal 6,5 (43' Eriksson sv); Cossu 6,5 (27' st Cabrera 6); Ibarbo 6,5, Sau 7,5 (36' st Nené sv).

A disp.: Avranov, Perico, Thiago Ribeiro, Pinilla. All.: Pulga 7

Arbitro: Gervasoni

Marcatori: 8' st, 16' st Sau

Ammoniti: Zauri (P), Zanon (P), Rizzo (P), Blasi (P), Ekdal (C), Cabrera (C)

Espulsi: 45' st Weiss (P) per gioco violento