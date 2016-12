La Samp rovina i piani al Napoli

LA PARTITA

L'occasione era di quelle da non perdere e invece il Napoli finisce con la delusione di chi non ha saputo sfruttare il regalo della Roma. Dopo i tre cazzotti rimediati dal Viktoria, Cavani e compagni sbattono contro il muro della Samp, che per un tempo risponde colpo su colpo e poi non lascia spazio ai tentativi azzurri. Il campo non aiuta (ma è uguale per entrambe le squadre), però, come per la Juve, vale l'attenuante di un po' di appannamento post coppa. Grande merito, comunque, va ai blucerchiati, che dopo aver sgambettato proprio i bianconeri allo Stadium quasi restituiscono il favore, guadagnando un punto più che meritato. Un segnale anche per il campionato: punti facili non ce ne saranno per nessuno da qui alla fine.

Il Napoli pensava forse di fare festa, ma si ritrova con la Sampdoria come ospite inatteso. Perché nel primo tempo, dopo un avvio guardingo, i liguri si fanno sempre più coraggiosi in un crescendo di pericolosità. Gli azzurri patiscono la scarsa vena di Cavani, che spreca in avvio un bel assist in profondità di Insigne, il migliore dei suoi in fase offensiva. Incredibilmente è questa l'unica vera occasione dei padroni di casa e Mazzarri manifesta tutto il suo disappunto, gesticolando e agitandosi in panchina. La Samp, invece, macina gioco e spaventa De Sanctis con un'incursione di De Silvestri, due tiri insidiosi di Sansone e uno stacco di Costa. Proprio sul colpo di testa del difensore blucerchiato, che anticipa un'avventata uscita del portiere avversario, deve intervenire sulla linea Behrami per sventare quello che pareva un gol quasi fatto. Insomma, ai punti la Samp avrebbe meritato qualcosina di più.

La ripresa si apre con il dubbio Icardi, rientrato negli spogliatoi dolorante per una botta al costato rimediata nel finale di frazione. Il giovane argentino, però, stringe i denti e fa bene perché solo Behrami gli impedisce la zampata a due metri da De Sanctis. Il Napoli sembra un po' in confusione e allora Mazzarri decide di gettare nella mischia Pandev e Zuniga. E la musica cambia, soprattutto grazie al macedone. Adesso il pressing degli azzurri è furioso e negli ultimi venti munti Romero è sotto assedio. Il portiere ospite, tuttavia, è sempre attentissimo e anche un po' fortunato, come quando al 29' devia sul palo il rasoterra a botta sicura di Hamsik. Le speranze dei tre punti si infrangono qui. Per sperare nel sorpasso alla Juve servirà una mano da parte del Siena prima dello scontro diretto.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Behrami 7 Il Napoli deve dire grazie a lui se alla Samp non è riuscita la beffa, con due salvataggi decisivi

Cavani 5 Quattro partite senza gol non sarebbero un dramma se non fosse che il Matador è fondamentale per il destino del Napoli

Pandev 6,5 Entra lui e il Napoli si trasforma: forse potrebbe far rifiatare Cavani dall'inizio

Gastaldello 7 Cavani, Insigne, Pandev, tutti sbattono contro di lui. Che coppia con Costa

Poli 7 I tifosi blucerchiati si mettano il cuore in pace: la prossima stagione se lo ritroveranno da avversario in una big

Sansone 6,5 Gli occhi sono tutti per Icardi, ma lui non è assolutamente da meno, anzi. La Samp ringrazia il Toro. Ne sentiremo parlare

IL TABELLINO

NAPOLI-SAMPDORIA 0-0

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 6; Campagnaro 6, Cannavaro 5,5, Britos 6 (16' Zuniga 6); Mesto 6, Behrami 7, Inler 5 (32' st Dzemaili 6), Armero 5 (16' st Pandev 6,5); Hamsik 6; Insigne 6,5, Cavani 5. A disp.: Rosati, Rolando, Gamberini, Maggio, Donadel, El Kaddouri, Calaiò. All.: Mazzarri 6.

Sampdoria (3-5-2): Romero 6,5; Rossini 6, Gastaldello 7, Costa 6,5; De Silvestri 6 (45' st Mustafi sv), Obiang 6, Krsticic 6, Poli 7, Estigarribia 6; Sansone 6,5 (21' st Eder 6), Icardi 6 (36' st Maxi Lopez 6). A disp.: Da Costa, Berni, Berardi, Castellini, Rodriguez, Poulsen, Maresca, Munari, Soriano. All.: Limone 7 (D. Rossi squalificato).

Arbitro: Doveri

Marcatori: -

Ammoniti: Campagnaro, Inler (N), Gastaldello (S)

Espulsi: -