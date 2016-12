Champions: Milan, con Messi la paura fa 301

- Parlare dei record dia volte può sembrare un'operazione banale. Per uno che ha vintoe superato il record stagionale di gol del vecchio, cosa sarà mai una doppietta al Granada? Invece, anche quella di sabato sera al 'Los Carmenes' è una piccola impresa: i sigilli di Leo valgono la vittoria striminzita del Barcellona, ma anche lain maglia blaugrana per la Pulce di Rosario. Iltrema.

La squadra di Allegri, nella sfida di mercoledì a San Siro, sarà la prossima a tentare l'impresa impossibile: fermare Messi. L'argentino segna da quattordici gare di fila nel campionato spagnolo. Un numero spaventoso. Come spaventosa à la sua media realizzativa: Leo, in questa stagione, ha messo insieme 48 gol, 37 dei quali in Liga. Nella sua carriera azulgrana è a 301 centri in 366 comparse. Tutte da protagonista. Con le italiane, è risaputo, ha fatto sempre un po' di fatica in zona gol. Ma è solo una magra consolazione - chissà quanto casuale - a cui i rossoneri si aggrappano.

Per il Milan, però, non tutto è perduto. Il Barcellona, infatti, continua a dare dei segnali di cedimento in fase difensiva: per la nona gara di fila ha subito almeno un gol. Quello del Granada, arrivato al 25' del primo tempo con Ighalo, ha messo a nudo dei meccanismi difensivi ancora imperfetti. Roura, sostituto di Vilanova, ha però lasciato a riposo alcuni titolarissimi come Iniesta, per presentarsi a San Siro, nella Scala del Calcio, nelle migliori condizioni possibili. Il Milan, per giocarsi il passaggio agli ottavi, dovrà cercare di mettere la museruola a Messi. Mica facile...