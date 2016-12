Milan-Barca: ottimismo El Shaarawy

- Quando lunedì scorsoaveva dichiarato di aver un fastidio al ginocchio, un problema che ha da anni, in pochi si erano allarmati. Ora, a una settimana di distanza, c'è ancora un po' diper il suo impiego in Champions contro il. Il Faraone ha un problemino al tendine che però, stando alle ultime, non dovrebbe impedirgli di scendere in campo per la sfida di andata degli ottavi. A Milanello è aumentato l'ottimismo.

In ogni caso non è certamente il miglior modo per arrivare alla supersfida dove è atteso come uno dei protagonisti. Stephan tornerà in gruppo solo martedì, alla vigilia del match. Il problema al ginocchio è nato a Cagliari e lo ha costretto ai box per la sfida contro il Parma. L'unica cura è il riposo e un po' di fisioterapia: lo staff rossonero ha creato per lui un programma personalizzato. I medici sono ottimisti.

Allegri, nelle ultime ore, ha comunque meditato sul piano B. Con Robinho anche lui in dubbio 8e quasi out) per un'infiammazione tendinea, restano tre maglie per Pazzini, titolare al 100%, Bojan, Boateng e Niang. Proprio quest'ultimo potrebbe essere titolare se El Shaarawy proprio non dovesse farcela.