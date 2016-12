"La Curva Sud ci ha dato la carica"

foto SportMediaset 23:53 - Dopo il primo successo in Serie A, il tecnico della Roma, Aurelio Andreazzoli, si gode la vittoria contro la Juventus e ringrazia i tifosi. "C'era tensione e apprensione. Prima della gara abbiamo cercato conforto sotto la Curva Sud, non eravamo certi di ottenerlo, ma è andato tutto bene e ci hanno dato la carica". "Abbiamo battuto la squadra che stimo di più - ha aggiunto -. E' una bella soddisfazione". - Dopo il primo successo in Serie A, il tecnico della, si gode la vittoria contro lae ringrazia i tifosi. "C'era tensione e apprensione. Prima della gara abbiamo cercato conforto sotto la, non eravamo certi di ottenerlo, ma è andato tutto bene e ci hanno dato la carica". "Abbiamo battuto la squadra che stimo di più - ha aggiunto -. E' una bella soddisfazione".

"Il merito è sempre del calciatore, noi come gruppo di lavoro e società siamo stati loro molto vicini e abbiamo cercato di rasserenarli e di fare capire loro quanto possono essere importanti in una gara - ha spiegato -. Sappiamo che non abbiamo fatto il massimo fino ad oggi e abbiamo voluto testimoniare anche con un riscaldamento sotto la Curva quanto avevamo bisogno di energie e sicurezze".



"Avevamo il dubbio che la Curva rispondesse come non è stato poi, ma siccome loro sono sempre estremamente generosi ci hanno permesso di liberarci dei fantasmi che tante volte ci hanno un po' limitato nel tempo", ha continuato il tecnico giallorosso, che poi ha speso parole di elogio non solo per il capitano, ma per tutta la squadra: "Il gol di Totti? Lui queste cose le fa, io ho la fortuna di averle viste tante volte e sono contento che stasera si sia ripetuto. Ma tutta la squadra ha fatto bene, abbiamo cambiato qualcosa rispetto alla partita di Genova con la Samp. Stasera il modulo era un po' diverso, ma è importante valutare volta per volta".



Contro la Juve la Roma ha mostrato grinta e carattere. "Negli spogliatoi i ragazzi hanno ripetuto 'Siamo la Roma', questa frase dovrà rimbombare spesso nella nostra società, dobbiamo renderci conto di cosa stiamo a fare, abbiamo la fortuna di avere una società in un'espansione incredibile, nemmeno si vede quello che stanno facendo perchè i risultati nascondono molto", ha precisato Andreazzoli.