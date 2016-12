Calcio in lutto: Imbriani, l'ultimo abbraccio

- Un lungo abbraccio da Perugia a San Giovanni di Ceppaloni. L'ultimo viaggio diha percorso la strada della sua vita, dall'ospedale in cui ha passato gli ultimi tormentati giorni con la brutta malattia, alla suache lo ha voluto salutare direttamente a casa sua, allo stadio "Ciro Vigorito", con centinaia di tifosi commossi accorsi per l'ultimo saluto prima dei funerali che si terranno sabato pomeriggio.

Da registrare anche il messaggio di Mario Macalli che, a nome della Lega Pro, si stringe alla famiglia di Carmelo Imbriani. "Oggi è un giorno di lutto per tutto il calcio, la Lega Pro e i suoi 69 club ricordano Carmelo Imbriani con affetto e riconoscenza", le parole di Macalli. "Ha rappresentato il volto bello del calcio, quello dei valori, della passione e della determinazione. Carmelo ci lascia una grande lezione: quella della tenacia e dell’attaccamento al pallone. La Lega Pro - ha concluso - metterà in campo eventi per ricordarlo".