Balotelli, un impatto da record al Milan

- Come lui solonella stagione 1998-99. Quattro gol nelle prime tre partite, con due rigori, oggi tocca a. Allora la stagione finì con lo scudetto aldi Zaccheroni, ma se imitare il tedesco fino in fondo è praticamente impossibile, l'impatto-bis di SuperMario con la Serie A rimane devastante. Non solo in zona gol,è diventato subito accentratore di gioco e dispensatore di assist ai compagni.

Eppure fino alla prova del campo c'è chi lo aveva definito un acquisto mediatico ma, almeno per il momento, il rapporto trae la maglia del Milan è da grandi numeri. Quattro gol in tre partite già da soli basterebbero ad accontentare anche i più pessimisti tra i tifosi rossoneri, ma c'è di più: da quando è arrivato il Milan ha fatto 7 punti in 3 partite e tutti portano la sua firma indelebile. Anche meglio dello stessoche nel 1998 sì fece gli stessi gol (due all'esordio col Bologna con rigore, uno a Salerno e uno alla Fiorentina) ma portò alla causa di Zaccheroni solo sei punti prima della debacle interna contro Batistuta. Finì con 20 reti quell'anno il tedesco, Mario potrebbe accontentarsi di raggiungere la doppia cifra per la prima volta in Serie A.

Il peccato in casa Milan però riguarda la Champions che SuperMario potrà gustarsi solo dalla tribuna. Il Barcellona resterebbe un avversario difficilissimo, ma l'assenza della punta si va a sommare agli acciacchi di El Shaarawy e Pazzini. Il Faraone è stato tenuto a riposo per i problemi al ginocchio mentre il Pazzo dal suo "lasciapassare" a Balotelli prima di Milan-Udinese, non ha più assaggiato il campo. Dubbi che potrebbero anche convincere Allegri a cambiare qualcosa nell'assetto tattico che anche col Parma, nonostante i tre punti, ha mostrato qualche falla di troppo, soprattutto in difesa.