"La Juve occasione per ripartire"

E' unfiducioso quello che si presenta in conferenza stampa alla vigilia di: "Tra le due squadre ci sono 21 punti di differenza, sembrerebbe una sfida impari, ma i valori non sono rispecchiati dalla classfica. Questa può essere la, avremo di fronte i campioni d'Italia, ci sarà un gran pubblico e. Difesa a 3? Abbiamo più soluzioni e domani decideremo".

Il tecnico continua parlando del suo gruppo: " Questa settimana ho avuto la conferma di ciò che pensavo dopo i primi giorni, è un gruppo di ragazzi che danno la massima disponibilità quindi con loro faremo bene. I ragazzi hanno sentito il dolore della sconfitta. Ho lavorato particolarmente a livello psicologico, purtroppo se avessimo ottenuto il risultato che meritvamo con la Sampdoria, partita fortemente condizionata dagli episodi, adesso non parleremmo di mancanza di autostima. Se mi immaginavo così quest'esperienza? Io godo a fare questo lavoro, l'unico problema è che bisogna giocare la domenica..."

Andreazzoli si è poi espresso sulla settimana turbolenta vissuta dalla Roma anche a causa delle tensioni all'interno della squadra: "Auspicavo che non capitasse questo però è un incidente di percorso che ci sta, l'importante è che le cose sono state messe a posto all'interno dello spogliatoio, anche perchè a volte sono state riportate cose non vere".

Su Osvaldo: "Se sta bene gioca. E' stata una settimana pesante perchè lui si è reso conto che ha fatto una cosa che poteva anche non fare, succede. Ne abbiamo parlato anche con il capitano però è stato pesante uscire da Trigoria e ricevere calci sull'auto e uova, noi ci auspichiamo di avere giocatori importanti in questa piazza e non è un bel biglietto da visita per la città e la società avere tifosi che rovinano le auto: io se fossi un giocatore forte non andrei alla Roma ma da un'altra parte. Su Osvaldo si dicono parecchie cattiverie, come per esempio quelle che ho sentito nel periodo natalizio quando si disse che era a farsi curare dalla nuova fidanzata argentina mentre invece stava prendendo antibiotici".

Riguardo la formazione: "Totti centravanti? Il capitano può giocare dappertutto, può essere intrigante l'idea di farlo giocare prima punta, è una possibilità in più. Pjanic? Può fare tutti i ruoli del centrocampo, sia il regista basso che da esterno, naturalmente rivolti alla fase offensiva. Dodò invece ha mal di schiena: i primi 2 giorni si è allenato bene poi per colpa del dolore nn riesce a venire in campo".