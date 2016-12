Cavani, il digiuno continua

- Tre partite consecutive senza segnare. Quasi normale per la maggioranza degli attaccanti, strano per un come, 27 gol stagionali, capocannoniere di Europa League. Nella pesante sconfitta interna contro il Viktoria Plzen c'è anche ildel Matador, 26 anni festeggiati male. E sesi è lamentato per il terreno del(""), ilcorre il rischio di non vincere nessun titolo in stagione.

I compagni di squadra dicono di non preoccuparsi, il fatto che per la seconda volta in stagione Cavani non segni per tre partite consecutive fa rumore solo perché capitato in concomitanza di una sconfitta. Certo che le sirene di Real Madrid e Manchester City rischiano di avere un'eco superiore, se il Napoli dovesse rimanere all'asciutto di trofei.

Anche perché in Europa League è mancata l'intera squadra, non solo l'uruguaiano. Mazzarri ha ripetuto che non era il solito Napoli, pur concedendo un alibi ai suoi. "Su un altro terreno avremmo creato almeno 12 occasioni da gol, non 7. E per 20 minuti è stato un assedio su un campo di patate" l'accusa dell'allenatore. Un concetto sul quale società e Comune devono riflettere: non basta costruire una grande squadra se poi non può esprimersi al meglio nel proprio stadio.