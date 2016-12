Stramaccioni: "Milito? Perdita gravissima"

foto SportMediaset 00:01 - L'Inter batte 2-0 il Cluj ma l'infortunio di Milito rovina la festa. "Siamo tutti rammaricati, a livello umano prima e poi per il calciatore - commenta Stramaccioni -. È una perdita gravissima, soprattutto con questo modulo in cui lui ci dà qualità da unica punta vera. Siamo tutti molto giù e io personalmente sono molto legato al ragazzo". Su Kovacic: "Ha grande personalità, vuole sempre la palla ed è il playmaker basso che ci serviva". batte 2-0 ilma l'infortunio dirovina la festa. "Siamo tutti rammaricati, a livello umano prima e poi per il calciatore - commenta-. È una perdita gravissima, soprattutto con questo modulo in cui lui ci dà qualità da unica punta vera. Siamo tutti molto giù e io personalmente sono molto legato al ragazzo". Su: "Ha grande personalità, vuole sempre la palla ed è il playmaker basso che ci serviva".

Il tecnico nerazzurro è a dir poco amareggiato per il k.o. del Principe: "Avevamo preparato una staffetta con Palacio, dovevano fare un tempo a testa per gestire le energie. Ma se ti fai male al 7' sei in quella gamma di casualità che purtroppo esiste nello sport, siamo tutti molto giù e io personalmente sono molto legato al ragazzo".



Nella notte dell'infortunio di Milito va però registrato il positivo esordio da titolare per Kovacic: "Le sue qualità sono sotto gli occhi di tutti. Sono le qualità su cui l'inter ha investito - spiega Stramaccioni -. Ha grande personalità, vuole sempre la palla ed è il playmaker basso che sapevo ci avrebbe dato quella qualità giusta. Poi l'assist è il coronamento della sua grande prestazione. È un ragazzo umile, lasciamolo crescere. Il modulo? Il sistema adesso è questo, l'Inter oggi ha giocato bene, adesso riusciamo a produrre anche prestazioni piacevoli. Stiamo facendo dei passi avanti dal punto di vista del gioco, ora ci aspetta una partita difficilissima a Firenze ma noi andiamo su tutti i campi per giocare da Inter"