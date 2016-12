Europa League: luna park Lazio, 3-3 in Germania

- La Lazio esce da 'Gladbach con un 3-3 che vale mezza qualificazione agli ottavi di Europa L. e lo fa dopo aver sofferto, lottato, rimontato e, soprattutto, in inferiorità numerica (Dias espulso). Il tutto nonostante i 3 rigori per i tedeschi: Stranzl ne segna uno (1-0) e si fa parare l'altro, Marx non sbaglia (2-2). Arango fa 3-2 per il Borussia (88). Prima la Lazio era andata in gol con Floccari (57') e Kozak ('64). Sempre Kozak segna il 3-3 (94').

LA PARTITA

Al Borussia Park di Moenchengladbach, gli uomini di Vladimir Petkovic realizzano in pieno recupero con un super Kozak (doppietta per lui) il 3-3 che sorride ai biancocelesti, in dieci per oltre venti minuti per l'espulsione di Dias e graziati da due legni colpiti dai tedeschi e un rigore (il secondo di tre concessi stasera dall'arbitro russo Karasev) parato da Marchetti a Stranzl.

A sbloccare il match ci pensano subito i padroni di casa che realizzano dagli undici metri proprio con Stranzl, dopo che Dias aveva atterrato in area Herrmann. I tedeschi sbloccano così al secondo tentativo (prima un tiro di Arango si era spento sopra la traversa), costringendo i biancocelesti, privi del capitano Stefano Mauri (in tribuna assieme ad Onazi per la distorsione alla caviglia destra), subito ad inseguire. Biancocelesti che, sul finire della prima frazione, hanno la possibilità di pareggiare prima con un tiro dalla distanza di Hernanes di poco fuori e poi con un'incornata di testa di Floccari deviata in angolo da ter Stegen. I padroni di casa, però, sfruttano le occasioni di una Lazio poco equilibrata e al 42' guadagnano una punizione dal limite che Arango stampa sul palo alla destra di Marchetti, che poi blocca il tap-in di Herrmann.

Equilibri che Petkovic cerca di ristabilire al rientro dagli spogliatoi quando sostituisce Ledesma con Kozak ridisegnando il 4-1-4-1 iniziale in un 4-4-2 nettamente più offensivo. Una scelta indovinata perché bastano 12 minuti e la Lazio impatta, ancora una volta con Floccari (alla sesta rete in sette partite) servito splendidamente dalla destra da Candreva. E servono altri 7 minuti per passare addirittura in vantaggio grazie a Kozak che taglia la difesa tedesca e infila in rete un cross di Lulic.

La partita non finisce però qui perché al 24' Dias commette un altro fallo da rigore su Stranzl ed è espulso. Ma stavolta Marchetti riesce ad ipnotizzare il difensore austriaco. Difensore che, poco dopo, spreca da due passi concludendo sul palo. Il gol, tuttavia, è nell'aria e ancora una volta dagli undici metri: l'arbitro russo, infatti, accorda ai padroni di casa il terzo penalty della serata che realizza Marx.

Ma le emozioni per i 44mila del Borussia Park si accavallano e gli uomini di Lavre al 43' tornano in vantaggio grazie a una punizione centrale di Arango su cui Marchetti si tuffa in ritardo. L'ultima gioia, però, è solo per i circa 1.500 tifosi biancocelesti: quando, al termine del 4' di recupero, Hernanes pennella in area per Kozak che, di testa, pareggia i conti. All'ultimo respiro.