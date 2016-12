Europa League: Napoli, addio ottavi

- Si complica terribilmente il cammino del Napoli in. Nell'andata dei sedicesimi di finale, la squadra di Mazzarri perde perin casa con il. I partonenopei giocano un pessimo primo tempo e i cechi ne approfittano per andare avanti al 28' con. La musica cambia nella ripresa con l'inserimento di Hamsik, ma il Napoli non sfonda:(78')(90')chiudono la contesa. Per gli ottavi serve più di un miracolo.

LA PARTITA

Vedere questo Napoli e immaginare ancora aperto il campionato italiano, è quanto meno fantasioso. Prima di buttarsi a capofitto nell'inseguimento alla Juve, Mazzarri e soci dovranno assorbire e metabolizzare al meglio una delle partite peggiori da un paio d'anni a questa parte. Per voglia – totalmente assente per 45' -, fame, concentrazione e ovviamente risultato. Il 3-0 del Viktoria non lascia quasi alcuna speranza di qualificazione e la cavalcata europea, dopo un girone faticoso da un punto di vista fisico e mentale, va a farsi benedire. Vincono i cechi, meritatamente. La partita del Napoli, invece, dura a stento una ventina di minuti, i primi della ripresa.

Perché il primo tempo racconta di una squadra abulica, in piena crisi di rigetto di fronte ai numerosi cambiamenti. A Rolando – esordio assoluto in azzurro – capita una serata da incubo. El Kaddouri, abituato a osservare il campo da una posizione poco privilegiata (la panchina) si spegne in fretta. Donadel, poco scaltro, esce sotto una bordata di fischi. Lo scheletro della squadra, insomma, non funziona e stavolta la generosità di Cavani non riesce a mettere pezze ovunque. La prima occasione del match, capita sui piedi di Pandev, ma il macedone – forse sperando in altre occasioni – non calcia con la dovuta cattiveria e si fa respingere da Kozacik. Il Matador prova a creare spazi per gli inserimenti di Zuniga (soprattutto) e Maggio, ma è il Viktoria ad avere in mano il pallino del gioco, accelerando e controllando a piacimento. Al 28' Darida sfrutta una corta respinta di Rolando (con la difesa assente ingiustificata) e insacca alle spalle di De Sanctis. Il giovane centrocampista ceco è un gradino sopra gli altri, assieme al compagno di reparto Horvath, che fa un figurone nonostante le 37 primavere sul groppone.

Il Napoli non si scuote e le prime sparute accelerazioni di El Kaddouri scompaiono. Così nel secondo tempo Mazzarri stravolge l'assetto: dentro Hamsik per Gamberini, Maggio e Zuniga fanno i "finti" terzini e via all'arrembaggio. La produzione è vasta, ma Cavani conclude a lato un paio di volte, mentre Dzemaili e lo stesso Hamsik devono fare i conti con l'ottimo Kozacik. Sembra un assedio ma dura poco. Giusto il tempo che impiega il Viktoria per riorganizzarsi e far risalire la squadra. Il cambio di Tecl (per un opaco Bakos) dà i suoi frutti e il Napoli comincia a ballare, soffrendo in ripartenza. L'ultima occasione buona per pareggiare porta la firma di Zuniga (che conclude in curva), poi Rajtoral assesta il 2-0 su un'altra dormita difensiva, complici De Sanctis e lo stesso Zuniga. Diventa man mano accademia e al 90' Tecl chiude un altro discorso, quello della qualificazione. In Europa anche il minimo passo falso rischia di risultare decisivo. Una pausa di 70' e rotti, finisce con l'essere letale. Ciao Europa League.