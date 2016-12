Milan, Allegri: "Futuro? Non ho mai avuto dubbi"

foto SportMediaset Correlati Galliani difende Balotelli 17:22 - Dieci giorni che possono valere una stagione, dal Parma al derby passando per il Barcellona. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, è tranquillo: "Non ho mai avuto dubbi sul mio futuro. La società ha ricostruito una buona squadra in poco tempo". Contro il Parma non ci sarà El Shaarawy, tenuto a riposo in via precauzionale, mentre su Balotelli è sicuro: "Ha le qualità per essere un giocatore di livello mondiale. Non mi dà problemi". - Dieci giorni che possono valere una stagione, dal Parma al derby passando per il Barcellona. Il tecnico del, è tranquillo: ". La società ha ricostruito una buona squadra in poco tempo". Contro il Parma non ci sarà, tenuto a riposo in via precauzionale, mentre suè sicuro: "Ha le qualità per essere un giocatore di livello mondiale. Non mi dà problemi".

Il primo passo del trittico è rappresentato dal Parma di Donadoni, una squadra ben organizzata e ostica: "E' una delle partite più importanti del nostro campionato, ancora più di quella col Barcellona. Vincere ci farebbe chiudere un periodo positivo, valorizzando il punto di Cagliari". Non ci sarà El Shaarawy per la prima volta in stagione: "Ha un'infiammazione al tendine rotuleo e preferiamo tenerlo a riposo per la Champions. Davanti giocherà Balotelli in mezzo con Niang a destra. A sinistra uno tra Robinho e Bojan". Proprio su Balotelli, Allegri ha voluto soffermarsi: "Per quanto mi riguarda sono molto contento di come si allena, della sua intensità in campo e con la puntualità con cui arriva al campo. Non mi sta dando problemi. Mario è un ragazzo furbo - prosegue il tecnico del Milan -, ma quello che gli ho consigliato io è di diventarlo ancora di più per la gestione della vita privata. Ha le potenzialità per diventare un giocatore di livello mondiale". I problemi in casa Milan però riguardano la difesa: "Troppi gol presi da palla inattiva significano che c'è un problema di attenzione. Dovremo migliorare sulle palle alte in generale". Infine ancora una battuta sulla compatibilità tra Balotelli ed El Shaarawy messa in discussione: "Mario è centrale, Stephan è esterno. E' normale la flessione perché non poteva tenere la media realizzativa che aveva. Non dimentichiamoci che ha 20 anni. Possono giocare insieme, rispetto a Ibra, Balotelli è più punta centrale".