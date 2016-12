Inter: Sneijder va all'attacco di Moratti

foto SportMediaset Correlati Moratti pensa a Simeone 17:53 - Dalla Turchia prime bordate di Sneijder a Moratti sul quotidiano turco 'Fanatik', ma l'olandese smentisce subito: "Non è vero!". "Mi ha offerto il rinnovo di 7 milioni di euro per cinque anni ma poi ho scoperto che c'erano difficoltà a garantirmi l'ingaggio - la presunta intervista - Poi lo United ne ha offerti 20 ma l'Inter li ha rifiutati nonostante volessi andare via. Dopo mi è stato chiesto di ridurmi l'ingaggio. Non ha mantenuto le promesse". - Dalla Turchia prime bordate disul quotidiano turco 'Fanatik', ma l'olandese smentisce subito:"Non è vero!". "Mi ha offerto il rinnovo di 7 milioni di euro per cinque anni ma poi ho scoperto che c'erano difficoltà a garantirmi l'ingaggio - la presunta intervista - Poi lone ha offerti 20 ma l'li ha rifiutati nonostante volessi andare via. Dopo mi è stato chiesto di ridurmi l'ingaggio. Non ha mantenuto le promesse".

"Mi hanno chiesto di diminuirmi l'ingaggio ma non ho accettato e di conseguenza sono stato tre mesi senza giocare", si legge nell'intervista pubblicata dalla stampa turca. Le presunte parole di fuoco di Sneijder all'indirizzo dell'Inter e del suo ex presidente non fanno in tempo a diffondersi che attraverso il suo profilo Twitter l'olandese, ora in forza al Galatasaray, nega di averle mai pronunciate: "Fermi, fermi. C'è un giornale in Turchia che afferma di aver fatto un'intervista con me. Non è vero!". Caso rientrato...