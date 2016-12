Dramma Imbriani: è in fin di vita

- Il calcio napoletano prega per. Il 36enne ex attaccante di Napoli e Benevento, dove quest'anno aveva iniziato la carriera di allenatore, è ormai in fin di vita a causa del linfoma di Hodgkin. Ricoverato all'ospedale di Perugia, Imbriani sta lottando sin dalla scorsa estate, quando si erano manifestati i primi segni della malattia proprio durante il ritiro precampionato. La situazione, però, è precipitata e ogni cura sembra inutile.

La situazione appare disperata, tanto che in queste ore si sono susseguite le voci relative a un suo decesso. La famiglia, però, ha fatto sapere che, benchè gravissimo, Imbriani è ancora in vita. Nei giorni passati ci sono state gare di solidarietà per lui, un passato anche in Serie A ormai venti anni fa: Hamsik, Cavani e Paolo Cannavaro avevano rivolto un pensiero all'ex giocatore, così come i giocatori di Alto Adige-Lumezzane, in campo con una maglietta che riportava la scritta "Imbriani non mollare".