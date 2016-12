"L'arbitro era da espellere"

foto SportMediaset 21:22 - ''Tagliavento merita quattro giornate di squalifica''. Da Milanello Mino Raiola si scaglia contro l'arbitro italiano che ha espulso Zlatan Ibrahimovic nella sfida di Champions fra Psg e Valencia. ''Non era nemmeno da ammonizione - ha detto Raiola a proposito del fallo commesso dal suo assistito -. Secondo me l'arbitro voleva ammonire Ibra e il guardalinee gli ha detto di usare il cartellino rosso: in questo caso la squalifica andrebbe divisa fra i due''. - ''''. Da Milanello Minosi scaglia contro l'arbitro italiano che ha espulso Zlatannella sfida di Champions fra Psg e Valencia. ''Non era nemmeno da ammonizione - ha detto Raiola a proposito del fallo commesso dal suo assistito -. Secondo me l'arbitro voleva ammonire Ibra e il guardalinee gli ha detto di usare il cartellino rosso: in questo caso la squalifica andrebbe divisa fra i due''.

"Se a suggerire l'espulsione a Tagliavento è stato il suo assistente, allora 4 giornate al guardalinee e 2 all'arbitro", queste le parole di Mino Raiola, decisamente contrariato dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic contro il Valencia. Non è la prima espulsione per lo svedese al Psg, infatti, l'attaccante ex Milan e Inter era già stato cacciato dal campo per un intervento in gioco pericoloso contro il Saint Etienne a novembre. Anche nelle precedenti esperienze Ibra ha sempre lasciato il segno sul campo, con le sue grandi giocate, ma anche con i suoi comportamenti che spesso gli sono costati il cartellino rosso: ben 3 volte nel Milan, 1 nel Barcellona, 3 nell'Inter e 1 nella Juve.