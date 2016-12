Milan: Galliani difende Balotelli

foto SportMediaset 13:14 - "Abbiamo preso uno dei migliori giocatori al mondo. Mario è una star e il nostro sponsor ha fatto salti di gioia perché sono decuplicate le vendite delle magliette del Milan". Adriano Galliani incensa il grande colpo del mercato invernale ma ammonisce i media: "I giornali seguono un po' troppo la sua vita privata - si lamenta l'a.d. rossonero -. Sarebbe meglio se lo lasciassero un po' tranquillo. Ogni cosa che fa viene enfatizzata". - "Abbiamo preso uno dei migliori giocatori al mondo. Mario è una star e il nostro sponsor ha fatto salti di gioia perché sono decuplicate le vendite delle magliette del Milan".incensa il grande colpo del mercato invernale ma: "I giornali seguono un po' troppo la sua vita privata - si lamenta l'a.d. rossonero -. Sarebbe meglio se lo lasciassero un po' tranquillo. Ogni cosa che fa viene enfatizzata".

Il 24 febbraio è in programma il derby contro l'Inter, i cui tifosi - nel match contro il Chievo - hanno riservato a Balotelli insulti e cori razzisti: "Non cominciamo a drammatizzare cose che non esistono - ha commentato Galliani -. Il derby di Milano è civilissimo, i tifosi da sempre vanno e tornano assieme a prescindere dal risultato. Vanno bene gli sfottò, sono certo che non succederà niente altro".



A meno di dieci giorni dall'andata degli ottavi di Champions League contro il Barcellona, l'a.d. carica l'ambiente: "Il Milan affronterà il Barcellona senza alcuna sudditanza psicologica. Il Barça è la squadra più forte al mondo, ma noi abbiamo più storia e più coppe. L'anno scorso abbiamo pareggiato 0-0 a San Siro, a Barcellona dopo l'1-1 il Camp Nou si è ammutolito, poi sono successe delle cose che non voglio ricordare...".