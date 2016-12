Mazzarri:"Cavani c'è, Rolando pure"

"Metterò in campo un'ottima formazione, che mi dà garanzie. Vogliamo arrivare più avanti possibile in Europa e in campionato. Vogliamo fare il salto di qualità anche in Europa. Ci teniamo a superare questo turno", l'obiettivo di Mazzarri.

Mazzarri: "Il turnover ci sarà. E' in funzione ai nostri impegni, visto che giocheremo ogni tre giorni. Ora con il mercato che abbiamo fatto a gennaio se cambiamo 3-4 elementi a partita non dovremmo risentirne. Il Viktoria Plzen non è un'incognita. E' una squadra che non va sottovalutata: hanno battuto pure l'Atletico Madrid. La partita non è facile perché i cechi sono molti forti: vorrei ricordare a tutti che sono passati da primi nel girone. Con la Lazio siamo partiti male, ma ora voglio vedere quante squadre andranno a vincere all'Olimpico. Quest'anno vogliamo vincere un titolo, ma non è l'ultima chanche che avremo per vincere. Possiamo ancora migliorare".

Il tecnico del Napoli: "Cavani giocherà? Giocheranno i giocatori che in Europa League hanno dimostrato di fare la differenza, quindi sarò della partita. Con i giocatori che sono arrivati a gennaio crediamo di avere fatto un salto in avanti. Anche sul piano dell'esperienza. Poi ora tocca a loro darci ragione e dimostrare il loro valore". Rolando: "Difensore centrale o laterale? Per me l'importante è giocare. Io sono a completa disposizione del mister".

Mazzarri poi continua a lasciare la porta a un possibile addio a giugno: "Futuro? La società vorrebbe rinnovare con me il rapporto, ma preferisco decidere io con grande serenità a fine stagione. Se De Laurentiis avrà ancora voglia di aspettare... I rapporti con la società sono splendidi. Ora pensiamo ai nostri obiettivi in campo. Io sto dando il massimo, se dipenderà da me a fine anno deciderò se restare al Napoli".

Intanto per la sfida con il Vikotria Plzen Insigne recupera dall'influenza, ma potrebbe non partire dal primo minuto.

ROLANDO: "SONO PRONTO"

Rolando, in conferenza stampa con Mazzarri, l'ex difensore del Porto risponde presente: "Io sono pronto. Non so se giocherò 20 minuti o tutta la partita, questo dipende dal mister. Sono contento di essere qui, in queste due prime settimane mi sono trovato molto bene. Non posso comparare il Napoli con il Porto. Sono due squadre di grande qualità, ma due formazioni diverse. Il Porto era molto forte, il Napoli è un grande gruppo. Non ho avuto dubbi quando ho scelto di venire qua perché il Napoli compete per il campionato e per l'Europa League. Io voglio aiutare la squadra a raggiungere questi obiettivi".

Tra Cavani e Falcao chi è più bravo? "Sono due grandissimi attaccanti, tra i 5 migliori al mondo. Sono compatibili, ma non comparabili".