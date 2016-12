Ancelotti: "Ibra?Rosso incredibile"

foto SportMediaset Psg vince 2-1 in casa del Valencia ma l'espulsione di Ibrahimovic, arrivata al 92' per un fallo su Guardado, non è andata giù a Carlo Ancelotti, che contesta la decisione severa presa da Tagliavento: "E' un fallo normale, non capisco come si fa a dare un rosso così - dice il tecnico -. E' incredibile". L'allenatore italiano si è lamentato anche per il gol regolare annullato a Verratti per un fuorigioco inesistente. Ilvince 2-1 in casa delma l'espulsione di, arrivata al 92' per un fallo su, non è andata giù a, che contesta la decisione severa presa da: "E' un fallo normale, non capisco come si fa a dare un rosso così - dice il tecnico -. E' incredibile". L'allenatore italiano si è lamentato anche per il gol regolare annullato a Verratti per un fuorigioco inesistente.

Ancelotti, in ogni caso, è ovviamente soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori, che hanno dominato il Valencia per larghi tratti del match: "La squadra in campo si è espressa molto bene, facendo cose importanti sia dal punto di vista difensivo che per quanto riguarda il gioco d'attacco. Sono molto contento di quanto i ragazzi sono riusciti ad esprimere in campo contro una buona squadra come il Valencia. Al ritorno ci vorrà ancora molta attenzione. E' stato veramente un peccato subire il goal di Rami a tempo scaduto e successivamente anche l'espulsione di Ibrahimovic".