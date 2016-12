Balo contro l'Inter, ma è un fake

Il club di via Turati, per la seconda volta in pochi giorni (prima c'era stata la presunta lite con dei vigili a Linate) è stato costretto a mettere in moto l'ufficio stampa: "AC Milan comunica che Mario Balotelli non è titolare di alcun profilo personale sul social network Twitter e che quelli esistenti sono da considerarsi fake, cioé non ufficiali o falsi. Lo stesso Mario Balotelli sottolinea di avere regolarmente una sua pagina personale, gestita assieme a un suo sponsor, soltanto sul social network Facebook sul quale si limita a condividere alcune fotografie con familiari e amici senza effettuare commenti di nessun genere".

L'azione portata avanti su Twitter, quindi, non è opera di Balo. Dopo aver postato una foto non proprio edificante per un calciatore - soprattutto per quelle sigarette - compariva poi un'invettiva (stavolta su Facebook) nei confronti dei tifosi dell'Inter, che hanno insultato Balotelli con dei cori offensivi durante l'ultima gara casalinga con il Chievo: "Meglio essere una scimmia con tanti tanti soldi che un c******* della vostra curva" era la frase, poi cancellata, attribuita al giocatore. Oltre a una serie di risposte piccate ad altri commenti del tifo nerazzurro. L'intervento del Milan ha sedato la polemica.