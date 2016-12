Matri-Peluso, due conferme di formazione a Glasgow

L'altro indiziato, ma con percentuale minima, è Giovinco, che si accomoderà in panchina. Non c'è alcuna chance, invece, di vedere Asamoah da subito. Il ghanese è rientrato in gruppo solo alla vigilia della gara, dopo un mese di partite (senza allenamenti) in Coppa d'Africa. Conte, che si ritrova con De Ceglie infortunato e Isla reduce dall'influenza, dà ancora spazio a Peluso, stavolta come esterno sinistro. L'ex Atalanta si sta rivelando un jolly molto utile e le prestazioni sono in netto miglioramento.

Sciolti i dubbi di formazione, restano quelli legati all'ambiente. A Celtic Park sono attesi 60mila tifosi indemoniati e il Celtic di Lennon appare più squadra degli anni scorsi. Non solo perché in casa ha messo sotto il Barcellona, ma perché in campionato guida autorevolmente con 18 punti di vantaggio sulla seconda e i suoi giocatori sono in forma: su tutti il centravanti Hooper, 13 gol in stagione. Aldilà di tutto, la Juve ha le carte giuste per giocarsi al meglio la sua sorte.