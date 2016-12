"Benvenuto tra i fuori rosa"

foto SportMediaset Correlati Floccari illude la Lazio, poi pareggia Campagnaro 18:44 - "Benvenuto Cavanda tra i fuori rosa! Ti accoglieremo calorosamente. Eheh". L'attaccante della Lazio, Mauro Zarate, ha commentato così, su Twitter, la situazione del compagno di squadra. Il terzino belga, al centro di una bega con la società per il mancato accordo del rinnovo contrattuale, non è stato convocato per la partita di sabato scorso con il Napoli e, a detta di Zarate, sarà messo ai margini del progetto biancoceleste. - "Benvenutotra i fuori rosa! Ti accoglieremo calorosamente. Eheh". L'attaccante della Lazio,, ha commentato così, su Twitter, la situazione del compagno di squadra. Il terzino belga, al centro di una bega con la società per il mancato accordo del rinnovo contrattuale, non è stato convocato per la partita di sabato scorso con il Napoli e, a detta di Zarate, sarà messo ai margini del progetto biancoceleste.

Il gruppo di giocatori fuori rosa in casa Lazio è nutrito e già composto da Pasquale Foggia, Modibo Diakité, Gonzalo Barreto e, appunto, Zarate. Tutti sono costretti ad allenarsi in disparte a Formello per aver avuto dissidi con Lotito per motivi vari.