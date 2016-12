Champions, Conte: "Per me e la Juve è un sogno essere qui"

foto SportMediaset 12:33 - Celtic-Juventus per Antonio Conte è una "prima volta", dato che durante il girone di Champions era squalificato: "E' un sogno per me e per la Juve essere di nuovo qui, vogliamo continuare a sognare qualificandoci ai quarti". Gli scozzesi sono un brutto cliente: "Li abbiamo studiati bene, non li sottovaluteremo". Su Asamoah: "E' già tanto che sia qui, chiedergli di giocare sarebbe troppo. Sarà pronto per la Roma". perè una "prima volta", dato che durante il girone diera squalificato: "E' unper me e per la Juve essere di nuovo qui, vogliamo continuare a sognare". Gli scozzesi sono un brutto cliente: "Li abbiamo studiati bene,". Su: "E' già tanto che sia qui, chiedergli di giocare sarebbe troppo. Sarà".

Conte ha poi spiegato i punti di forza del Celtic: "Non sono molte le squadre a vincere contro il Barcellona. Sono molto fisici, segnano spesso da calcio piazzato. E il loro pubblico sarà il dodicesimo uomo in campo. Brown e Hooper sono due giocatori interessanti". Infine ha ringraziato il tecnico avversario per i complimenti: "Grazie per le belle parole che ha speso per me. Lennon sta facendo un ottimo lavoro nel campionato scozzese e in Champions". Al fianco dell'allenatore, anche il capitano bianconero Gianluigi Buffon: "Ho già giocato qui con Parma e Juventus, c'è un'atmosfera molto inglese e il loro pubblico li aiuterà molto. Entrambe le squadre giocheranno al massimo delle loro forze per cercare di vincere".

"DIMISSIONI DEL PAPA NON SI COMMENTANO" A Conte e Buffon è stato chiesto anche un parere sulle non sono da commentare, è una notizia da accogliere in silenzio" ha detto il tecnico juventino. "Se le motivazioni sono quelle che sappiamo, ovvero di una mancanza di energie, credo che si sia trattato di un atto di grande responsabilità. Non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di prendere una decisione simile. Tanto di cappello" il parere del numero 1 bianconero. A Conte e Buffon è stato chiesto anche un parere sulle dimissioni del Papa . "Sono un cattolico ma penso che queste siano situazioni che, è una notizia da accogliere in silenzio" ha detto il tecnico juventino. "Se le motivazioni sono quelle che sappiamo, ovvero di una mancanza di energie, credo che si sia trattato di un. Non so in quanti avrebbero avuto il coraggio di prendere una decisione simile. Tanto di cappello" il parere del numero 1 bianconero.

