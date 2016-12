Moratti: "Stop ai cori contro Balotelli"

foto SportMediaset 18:56 - Il successo sul Chievo è salutato con entusiasmo da Massimo Moratti: "La vittoria di ieri è la risposta che mi aspettavo. Il rientro di Milito è importante, finché continuerà così non ci sarà bisogno di attaccanti". Sui cori dei tifosi contro Balotelli, che sono costati all'Inter un'ammenda di 15.000 euro: "Sono dispiaciuto, non devono ripetersi". Sullo striscione dei tifosi: "Non capisco in cosa potremmo aver mancato di rispetto". - Il successo sulè salutato con entusiasmo da: "La vittoria di ieri è la risposta che mi aspettavo. Il rientro di Milito è importante, finché continuerà così non ci sarà bisogno di attaccanti". Sui cori dei tifosi contro: "Sono dispiaciuto, non devono ripetersi". Sullo striscione dei tifosi: "Non capisco in cosa potremmo aver mancato di rispetto".

Questo il messaggio della Curva Nord: "Società e squadra avanti con il progetto ma non mancateci di rispetto". La prima parte, a differenza della seconda, è condivisa da Moratti: "Il discorso sul progetto mi sta bene, ma il resto davvero non lo capisco...". Il presidente è seccato pure per l'atteggiamento ostile nei confronti dell'ex Balotelli: "Sono dispiaciuto per quei cori e dico nel modo più assoluto che non devono ripetersi per il derby (si gioca fra meno due settimane, ndr). Dallo stadio non capivo bene cosa dicessero ma mi hanno riferito che erano offensivi". Poi si torna alla prestazione dei singoli: "C'è stata una bella prestazione anche da parte di Cambiasso. Stankovic? E' uno che ha ancora tanto da dare alla squadra".