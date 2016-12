Delio Rossi: "Sono rammaricato e chiedo scusa"

foto SportMediaset

17:27

- E' costato due giornate di squalifica ail gestaccio nei confronti di Burdisso e la conseguente espulsione nel match con la Roma.Il tecnico blucerchiato si era intanto scusato: "Sono rammaricato per il gesto - si legge in una nota - perché l'ho detto e lo ripeto: ho sempre dato rispetto e pretendo rispetto. Non tollero gli insulti. Accetto la multa della società: insieme abbiamo deciso di devolverla in beneficenza al