Berlusconi: "Su Allegri stavo scherzando..."

foto SportMediaset Correlati La frase incriminata di Berlusconi

17:30

- "El no capisse un casso" riferito anon era niente di più che una battuta. Lo ha spiegatointervenendo in diretta a Uno Mattina: "Ma no - ha detto il presidente del Milan -, stavo scherzando con uno vicino a me, che con tutte le persone che andavamo nominando diceva una frase in veneto, poi ha nominatoe io ho ripetuto quella frase. Poi i giornali come al solito...".