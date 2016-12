"Voglio restare ma decide l'Inter"

foto SportMediaset 23:24 - Milito amuleto per l'Inter. Il Principe è tornato a segnare dopo un digiuno che durava dal 9 dicembre e i nerazzurri hanno ritrovato successo e sorriso. Quando va in gol sono tre punti assicurati: nove reti in otto gare, tutte ovviamente vinte. E il Milan è avvisato. Sul futuro: "Io qui sto benissimo e l'ho detto tanto volte, intendo onorare il mio contratto fino al 2014, ma nel calcio non si sa mai, dipende anche da cosa intende fare la società". amuleto per l'Il Principe è tornato a segnare dopo un digiuno che durava dal 9 dicembre e i nerazzurri hanno ritrovato successo e sorriso. Quando va in gol sono tre punti assicurati: nove reti in otto gare, tutte ovviamente vinte. E ilè avvisato. Sul futuro: "Io qui sto benissimo e l'ho detto tanto volte, intendo onorare il mio contratto fino al 2014, ma nel calcio non si sa mai, dipende anche da cosa intende fare la società".

Milito rientra dopo l'infortunio al ginocchio e realizza il primo gol nel 2013 (il suo nome nel tabellino dei marcatori nerazzurri mancava da Inter-Napoli): l'Inter ha ritrovato il suo bomber e se stessa, dopo la brutta sconfitta rimediata a Siena. Bomber ma anche pedina fondamentale per la manovra della squadra. "Fuori si soffre tantissimo - ha continuato l'argentino nel dopo gara di San Siro contro il Chievo - Dobbiamo continuare così, questa è la strada da seguire. Non siamo mai stati malati e ora, grazie all'arrivo di qualche rinforzo, possiamo tornare a guardare avanti".



Non troppo avanti (il 24 febbraio) c'è il derby e per il Milan Milito rappresenta una vera e propria bestia nera. Ma il Principe frena: "Prima pensiamo al Cluj e poi alla Fiorentina. Un passo dopo l'altro". E a fine stagione i vedrà, in tutti i sensi.