L'Inter batte il Chievo e vede la Champions

- L'torna prepotentemente in corsa per un piazzamento. La squadra di Stramaccioni batte ilper 3-1 e si riappropria delin classifica, a -1 dalla Lazio. Nel posticipo, nerazzurri subito in vantaggio conche beffa Puggioni sul primo palo. Il Chievo pareggia al 21' con, poiristabilisce le distanze al 26' Nel secondo tempo torna al gol Milito (50'). Qualche minuto anche per Stankovic.

LA PARTITA

Alla fine della fiera l'Inter può sorridere. Non solo per una vittoria che mancava all'appello dal 12 gennaio scorso (2-0 sul Pescara) ma anche per una serie di fattori contingenti: l'interruzione di una striscia da incubo che aveva messo a rischio – con 6 punti nelle ultime 7 gare – la panchina di Stramaccioni; una classifica che, grazie ai passi falsi di chi sta davanti, continua a strizzare l'occhio a una possibilità di rimonta; il ritorno al gol di Milito e quello in campo di Stankovic. E, in fin dei conti, anche la prestazione non è malvagia e fa ben sperare. Dopo quasi 20' in apnea e i soliti orrori difensivi dietro l'angolo, il gol di Ranocchia restituisce serenità, compattezza e fame. Oltre a una gara completamente in discesa.

Il Chievo, che sperava nella scarsa condizione dell'Inter per ripetere l'unico exploit della storia a San Siro (la vittoria per 2-1, con Corini in campo, nel lontanissimo 2001), gioca una partita giudiziosa, segnata inizialmente da un intervento goffo di Puggioni che regala a Cassano un fortuito vantaggio dopo 3'. Poi Rigoni, Seymour ed Hetemaj prendono in mano le redini del centrocampo e non sprecano un pallone fino al gol del pari: Ranocchia e Juan Jesus perdono la marcatura, Rigoni s'infiltra per l'1-1. La squadra di Stramaccioni evita di andare in bambola e un calcio da fermo la rimette in corsa, sopratutto mentalmente: corner lento di Cassano, stacco supremo di Ranocchia, che sancisce il nuovo vantaggio. E qui comincia la parte migliore della serata interista: buoni spunti offensivi, sofferenza al minimo sindacale. E nonostante un modulo rivoluzionato rispetto alla sconfitta di Siena (c'è la difesa a 4 e manca il trequartista), la squadra si comporta bene e sfiora il tris con Gargano, che colpisce anche un palo su punizione.

Cassano è molto coinvolto nel gioco della squadra, Palacio è quello più eclissato dei tre davanti. Anche Milito, che torna titolare dopo quasi due mesi (era il 22 dicembre col Genoa l'ultima volta, ndr), si sbatte e crea spazio per l'inserimento dei centrocampisti, prima di concludere con il solito istinto da killer quando il pallone passa dalle sue parti: il nono centro in campionato vale la sentenza del 3-1. Il Chievo lentamente scompare dal campo e dà, quantomeno, a Puggioni la chance per riparare al tonfo iniziale. Il portiere chiude bene su Palacio, Nagatomo, Alvarez e ancora Palacio, che pur stimolato dai compagni non riesce a rompere il digiuno. Conta poco. Perché l'Inter da questa prova esce benone e persino un po' più matura rispetto alle previsioni. La squadra, con l'inserimento di Kuzmanovic in mezzo al campo (Kovacic invece non ha giocato per un problema alla caviglia), recupera pian piano quella identità che gli infortuni le hanno tolto. L'attacco è consolidato e la caccia al terzo posto della Lazio appena aperta. Strama, per ora puoi smettere di soffrire.