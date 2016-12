Andreazzoli: "Perché Osvaldo? Non lo so..."

foto SportMediaset 20:14 - In casa Roma fa discutere e farà discutere la decisione presa a Marassi da Osvaldo di tirare al posto di Totti il rigore concesso ai giallorossi sull'1-0 per la Sampdoria. "Perché? Sinceramente non lo so... - ha affermato con sincerità il neo tecnico Andreazzoli - Negli ultimi 20 anni il rigorista è stato Totti, non so perché abbia tirato lui, forse si sono messi d'accordo". Il ds Sabatini: "In campo sono successe cose che non ho capito". - In casafa discutere e farà discutere la decisione presa a Marassi dadi tirare al posto diil rigore concesso ai giallorossi sull'1-0 per la Sampdoria. "Perché? Sinceramente non lo so... - ha affermato con sincerità il neo tecnico- Negli ultimi 20 anni il rigorista è stato Totti, non so perché abbia tirato lui, forse si sono messi d'accordo". Il ds"In campo sono successe cose che non ho capito".

Andreazzoli analizza poi la gara: "Quasi tutte le partite sono figlie degli episodi. Il gol di Lamela mi sembra regolare, mentre sul fallo di mano in area gli arbitri sono stati bravissimi. E' chiaro che quando un episodio è sfavorevole rimane l'amarezza. La partita non è tutta nell'episodio del rigore sbagliato. Sono molto soddisfatto di quello che hanno fatto i ragazzi, perché hanno fatto tutto ciò che ho chiesto loro. Anche Osvaldo ha cercato di fare quello che gli ho chiesto e l'ha fatto anche bene, come tutta la squadra. Abbiamo giocato contro una squadra che dal loro punto di vista ha meritato il risultato - ha aggiunto il tecnico della Roma - perché nulla si può eccepire. Forse delle due squadre quella che è stata penalizzata chiaramente è stata la Roma. Abbiamo cercato di mettere in campo maggior forza possibile, qualità tattiche, abbiamo bisogno di tecnica, abbiamo fatto un mix di questa situazione e abbiamo pensato che il sistema giusto oggi fosse questo. Credo anche che i ragazzi l'abbiano interpretato molto bene, ero molto soddisfatto. Purtroppo però si gioca solo ed esclusivamente per il risultato e questo non ci lascia soddisfatti chiaramente''.



"Dobbiamo lavorare e mettere a posto le cose, poi faremo le nostre considerazioni - ha detto ancora Sabatini - Andreazzoli a termine? Non scherziamo, ha fatto solo tre allenamenti".