"Berlusconi? Non sono preparato"

- Nemmeno il tempo di uscire con la pellaccia salva da, cheè costretto a respingere come può il fuoco amico. Partita a parte, è ovvio che le domande vertano infatti sulla frase di "No el capisse un casso" , aveva detto): "Non mi sono preparato - dice il tecnico del Milan - e poi non commento mai le parole del presidente". Tornando al campo, Allegri si rianima e parla di "buon punto conquistato contro un bel Cagliari".

"Non posso commentare una cosa che non ho sentito - aggiunge l'allenatore rossonero -. Sono ancora l'allenatore del Milan, sto facendo un buon lavoro e spero di arrivare a fine stagione con un obiettivo che nessuno pensava".

Il che, tradotto, fa terzo posto. La rincorsa alla Lazio, grazie alla rete di Balotelli, è ancora viva: "E' un buon punto conquistato contro buon Cagliari - spiega - dobbiamo continuare su questa striscia positiva. Se la flessione di El Shaarawy dipende dall'inserimento di Balotelli? No. Un momento di flessione ci può stare, non dimentichiamo che ha 20 anni e ha tirato la carretta fino a oggi. Non credo che ci sia un problema di compatibilità con Balotelli. Oggi in campo avevamo quattro giocatori classe '92, con un po' d'esperienza in più quel gol non l'avremmo preso".