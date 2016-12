La nuova Roma cade a Marassi: vince la Samp 3-1

Una buonaquella del primo tempo di Marassi, dopo una settimana difficile che ha portato al divorzio da Zeman. Il successorecambia subito: giallorossi con la difesa a tre enell'insolita veste di esterno destro nel centrocampo a quattro. Ed è proprio l'argentino uno dei più vivaci della formazione capitolina nei primi 45'. Il duello conè ampiamente a suo favore e in più di un'occasione il numero 8 crea brividi alla difesa blucerchiata: al 15'è attento a respingere la conclusione. Bravo ancora il portiere blucerchiato a deviare la punizione-bomba di Totti.Tanta Roma e poca Samp, che si fa vedere soltanto nel finale di tempo: è costante la pressione dei giallorossi sui portatori di palla blucerchiati. Ai padroni di casa non resta che affidarsi alle ripartenze ma con poca fortuna.troppo isolato là davanti e poco assistito da Soriano. Al 42' l'occasione migliore capita sui piedi di, che ha davanti a sè la porta spalancata ma calcia addosso a Costa.resta negli spogliatoi a inizio ripresa:manda dentroe cambia assetto tattico alla squadra, schierando i suoi con il 4-4-2. E sarà proprio l'ex Toro a dare la svolta al match. Passano 5' e la Roma va in gol con, ma l'arbitro annulla per fuorigioco: l'argentino però era in posizione regolare. I giallorossi protestano e si innervosiscono e 5' dopo vanno sotto: lancio con l'esterno di Sansone per, che batte Stekelenburg con un diagonale di sinistro. La Samp ha subito la palla del raddoppio, bravo Stekelenburg a neutralizzare il tentativo diAl 24' la Roma ha l'occasione per pareggiare:stende in area. E' rigore, che l'italo-argentino vuole battere a tutti i costi. Ne esce un tiraccio che finisce tra le braccia di Romero.L'occasione sprecata sfalda la squadra giallorossa, che si apre agli attacchi ben organizzati dei padroni di casa. Al 28'firma il 2-0 con una splendida punizione (Stekelenburg...).riapre i giochi ma dura poco perchésotto gli occhi del tecnico del Cityrealizza il 3-1 di testa su angolo di Sansone. Andreazzoli gioca la carta Lopez ma è troppo tardi. Al triplicesi fa espellere dopo un battibecco con la panchina giallorossa per un gestaccio aRoma bella per un tempo, poi il crollo e la decima sconfitta in campionato. Bravo Delio Rossi a ridisegnare la Samp, trascinata da un super Sansone.- Entra a inizio ripresa al posto di Soriano e cambia il match. Segna uno splendido gol e ci mette lo zampino negli altri due.- Bravo nel primo tempo a neutralizzare le conclusioni di Lamela e di Totti su punizione. Nella ripresa resta immobile sul rigore di Osvaldo e lo para.- Sicuramente il più propositivo della Roma. Fa una bella figura nell'insolita veste di esterno destro di centrocampo e ha il merito di riaccendere le speranze realizzando il gol del momentaneo 2-1.- Entra al 22' della ripresa al posto di Bradley e, visti i risultati, perché non inserirlo prima? Dai suoi piedi parte l'azione del gol di Lamela.- Andreazzoli gli restituisce il posto tra i pali ma il ritorno è da incubo. In ritardissimo sulla punizione di Sansone e tutt'altro che impeccabile sul colpo di testa del 3-1 di Icardi.- Pretende a tutti i costi di calciare il rigore che si procura e il risultato è un tiro telefonato e calciato con poca convinzione, da svogliato. Poteva essere l'occasione che girava la partita. E invece affossa i giallorossi.

IL TABELLINO

Sampdoria-Roma 3-1

Sampdoria: (3-5-1-1): Romero 7; Gastaldello 5,5, Rossini 6, Costa 6,5; De Silvestri 6, Poli 6,5, Krsticic 6,5, Obiang 6, Estigarribia 6,5 (36' st Poulsen sv); Soriano 5 (1' st Sansone 7,5); Icardi 7. A disposizione: Da Costa, Berni, Berardi, Castellini, Renan, Savic, Munari, Maresca, Mustafi, Maxi Lopez. All.: Rossi 6,5

Roma (3-4-1-2): Stekelenburg 5; Marquinhos 5,5, Burdisso 5, Castan 5 (10' st Dodò 5); Lamela 6,5, De Rossi 5,5, Bradley 5 (22' st Florenzi 6), Marquinho 5,5 (43' st Lopez sv); Pjanic 5,5; Osvaldo 4,5, Totti 5,5. A disposizione: Goicoechea, Lobont, Romagnoli, Taddei, Piris, Torosidis. All.: Andreazzoli 5,5.

Arbitro: Celi

Marcatori: 10' st Estigarribia (S), 28' st Sansone (S), 30' st Lamela (R), 32' st Icardi (S)

Ammoniti: Gastaldello (S), De Rossi, Burdisso (R)

Note: al 24' st Osvaldo (R) si fa parare un rigore da Romero